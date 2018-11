Egykor a világ legnagyobb informatikai kiállítása volt, többet már nem rendezik meg

Hivatalosan 2019. június 24-28-ra még meghirdették a jövő évi CEBIT-et, az eseményt azonban már nem rendezik meg, a szervező cég alkalmazottait ma értesítik arról, hogy jövőre már nem lesz IT-kiállítás és show Hannoverben. Az eseményt szervező vállalat vezetője, Oliver Frese december 31-i hatállyal kérte a felmentését, a cég menedzsmentje felmentette munkájából a kiállítás vezetőjét.Pedig idén új lendületet akartak adni a CEBIT-nek, Európai vezető digitális rendezvényeként pozícionálták a hannoveri kiállítást, azonban a kiállítók és a látogatók számára is egyre kevésbé volt vonzó az esemény, annak ellenére, hogy az eredeti márciusról júniusra tették át az időpontot, kültéri helyszíneket is nyitottak, és új kiállítókat is meggyőztek, de többek között olyan nagyágyúk is lemondták a részvételt, mint a Microsoft. A csúcson, 2001-ben még 850 ezer látogatót vonzott, idén már csak 120 ezer ember ment el a CEBIT-re, ami még a tavalyi 200 ezer fős publikumnál is jóval kevesebb.