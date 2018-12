Egymás után dőlnek a dominók a tőzsdéken

Definíció szerint, ha egy instrumentum árfolyama/értéke a csúcshoz képest több mint 20 százalékot esik, akkor bear marketről, vagyis medve piacról beszélünk.Az elmúlt hetek esése után több részvényindex is megérkezett ebbe a zónába, legutóbb épp tegnap a német DAX index esett el.Elsősorban azoknak a részvényindexeknek az értéke esett idén nagyot, amelyek komponensei között nagy exportkitettségű vállalatok részvényei találhatók, mivel a befektetők a globális kereskedelmi háború elmélyülésétől tartanak, a globális kereskedelembe mélyebben beágyazott vállalatok bevétele és profitja is nyomás alá kerülhet, ha egymás után importvámokkal kezdik majd védeni piacaikat a nagy gazdasági blokkok (USA, Kína, Európai Unió).A kínai részvényindexek, vagy a koreai Kospi már korábban bear market zónába ért, de mostanra az európaiak, például az adósságproblémákkal sújtott Olaszország vagy Görögország vezető részvényindexe is több mint 20 százalékot esett.

Európában a sokrétű gazdasági kockázatokkal (alacsony devizatartalék, magas adósságállomány, devizaválság) jellemezhető Törökország vezető részvényindexe, a nagy bankok és energetikai cégek árfolyamesése miatt nagyot esett osztrák ATX és a komoly költségvetési gondokkal küzdő Olaszország vezető részvényindexe is a bear market zónában áll.