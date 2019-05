Egymás után függesztik fel kapcsolataikat a világ legnagyobb cégei a Huaweijel

Google

A lavina az amerikai keresőcéggel indult el, ugyanis miután az amerikai kormány feketelistájára felkerült a Huawei, kiderült, hogy a Google a jövőben nem működik együtt a kínai vállalattal. Ez a agyakorlatban azt jelenti, hogy a Huawei összes eddig megjelent telefonja, beleértve a kereskedelmi forgalomban elérhető készülékeket is, továbbra is használhatják az Androidot, az appokat, és megkapják a biztonsági frissítéseket is, viszont a mostantól megjelenő mobil eszközökön valószínűleg nem lesz elérhető a Google operációs rendszere, például a hamarosan érkező Android Q sem (ehhez egy jó indikáció, hogy eltűnt a Huawei új mobilja, a Mate 20 Pro arról a listáról, amelyen azok a készülékek voltak feltüntetve, amelyek az oprendszer hivatalos startja előtti béta programban tesztelhetik az Android Q-t). Bár a kínai cég igyekszik bizonygatni, hogy már időben megkezdték a felkészülést a mostanihoz hasonló vészhelyzetre, és saját chipet valamint operációs rendszert is fejlesztenek, rövid távon nyilvánvalóan súlyos negatív hatással járhat az amerikai beszállító(k) kiesése a Huaweire.

Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Chipgyártók, eszközgyártók

A félvezetők és szoftverek tervezésével foglalkozó brit ARM az amerikai szankciók miatt szünetelteti kapcsolatait a Huaweivel. A lépés komoly hatással lehet azoknak a chipeknek fejlesztéseire, amelyeket a kínai vállalat a következő mobil eszközeibe építene be. A japán SoftBank tulajdonában lévő ARM legnagyobb partnerei között van a Huawei mellett az Apple vagy a Qualcomm is, a cégek az ARM által elkészített tervek alapján építik fel saját chipjeiket.

Fotó: Akio Kon/Bloomberg via Getty Images

A japán vállalat korábban azt közölte, hogy bizonyos alkatrészeket átmenetileg nem szállít a Huaweinek. A Panasonic nem csak a Huawei által készített mobil eszközökhöz szállít alkatrészeket, de a készülékek gyártásához használt gyártósorokhoz is. A Panasonic ma reggel a kínai honlapján közölte, hogy továbbra is kiszolgálja termékeivel a kínai vállalatot.

Fotó: Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images

Miután az Egyesült Államok feketelistára tette a Huaweit, több chipgyártó jelezte, felfüggeszti szállításait a kínai cégnek. Többek között amerikai cégek, az Intel, a Qualcomm, a Broadcom, a Micron Technology, a Western Digital, Európából az Infineon függesztette fel bizonyos szinten az együttműködést a kínai vállalattal. A chipgyártók nem csak a Huawei mobil eszközeibe, de a hálózati eszközökhöz is szállít fontos alkatrészeket, ezért a kapcsolatok felfüggesztése nem csak a consumer üzletágban, hanem hálózati eszközök gyártásával és értékesítésével foglalkozó üzletágban is idővel (a Huawei több hónapos készlettel rendelkezhet az érintett vállalatoktól) komoly fennakadásokat okozhat.

Fotó: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Mobilszolgáltatók

Nem csak eszközgyártók, de mobilszolgáltatók is egymás után függesztik fel bizonyos szintű kapcsolatukat a Huaweivel. A Vodafone közleményében arról tájékoztatott, hogy leállította a Huawei legújabb, 5G-képes készülékének, a Mate 20X-nek az előrendelését, a kínai vállalat jövőbeni mobiljaival kapcsolatos bizonytalanságra hivatkozva.A brit távközlési szolgáltató is értékesítette volna a Huawei legújabb telefonjait, a Mate 20X-et vagy a Mate X-et, azonban addig nem kínálja ügyfeleinek a legújabb Huawei-mobilokat, amíg nem tekinthető biztosítottnak hosszútávon a telefonok szoftverének frissíthetősége. Az EE továbbra is együttműködik a Huaweivel.A japán SoftBank tulajdonában lévő mobilszolgáltató elhalasztotta az eredetileg május 24-én érkező P30 lite mobil bevezetését. A SoftBank szóvivője azt mondta, azt szeretnék, ha az ügyfeleik biztonságosan tudnák használni az általuk értékesített készülékeket.A japán távközlési vállalat bizonytalan időre szünetelteti a Huawei-mobiltelefonok piaci bevezetését.

Fotó: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images