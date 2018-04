Egymás után indulnak a naperőmű-beruházások Magyarországon

A kivitelezés tervezett időtartama 3 hónap;

660 000 db Amerisolar napelemből épül majd fel;

297 db ABB 50 kW-os invertert foglal majd magába;

Az erőművek alkatrészei 330 db kamion rakományát teszik ki.

A Nógrád megyei Szügy település határában megkezdett, 6,45 milliárd forintos beruházás első lépcsője 33 db 500 kW-os napelemes kiserőműből áll majd, amelyek összteljesítménye 16,5 MWp lesz, ezzel a megyében a legnagyobb, de Magyarországon is az egyik legnagyobb lesz.Emellett a napokban indul a második ütemben Bátonyterenye térségében immár 40 db összesen 20 MWp teljesítményű napelemes kiserőművel a Greentechnic Hungary Kft kivitelezésében.Az öt helyszínen megépülő összesen 165 db napelemes kiserőmű összteljesítménye 82,5 MWp. A 32 milliárd forint értékű projektet a beruházó PV Solarys saját forrásból és kereskedelmi banki hitelből finanszírozza. Ez év végéig várhatóan mind a 165 napelemes erőművet csatlakoztatják a közcélú hálózathoz.A szügyi napelempark beruházás számokban:Az elmúlt hónapokban számos nagyobb naperőmű-beruházás indulását harangozták be Magyarországon. A MET csoport január elején jelentette be, hogy 2018 harmadik negyedévére megépítik 17,6 megawattos Dunai Solar Park nevű naperőművüket Százhalombattán, mintegy 25 millió forintos beruházással. A Mol március elején közölte, hogy Füzesgyarmaton, Tiszaújvárosban és Százhalombattán összesen 18,38 MWp kapacitású naperőműparkokat valósít meg, amely a terv szerint 2018 végén állhat termelésbe. Az MWM Hungarowind Kft. pedig március végén rakta le egy 20,6 megawattos naperőmű alapkövét nem messze a Paksi Atomerőműtől; a beruházás 9 milliárd forintos költséggel valósul meg. Emellett az MVM egy hasonló kapacitású naperőművet épít Felsőzsolcán, és 108 kisebb, 0,5 megawattos termelő egységet szerte az országban.