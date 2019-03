Egymillió tonna papír készülhet Dunaújvárosban - 14 milliárdos beruházás valósul meg

A vállalat a beruházást követően új gyártósor és erőmű építésével is számol, hogy 700 ezer tonnáról 1 millió tonnára emelje a dunaújvárosi üzem éves termelési kapacitását.

Szijjártó Péter közölte, hogy a versenyképességet és a fenntarthatóságot javító gyárfejlesztéshez a kormány 1,637 milliárd forinttal járul hozzá. A támogatást azzal indokolta, hogy az osztrák tulajdonú Hamburger Hungária új technológiákat telepít Magyarországra, hasonlóan azokhoz a cégekhez, amelyek - mint fogalmazott - a kedvező termelési tapasztalatoknak köszönhetően kutatási, fejlesztési és technológiaintenzív befektetéseket is terveznek.Utóbbiak megjelenése 2018-ban rekordot döntött, a kormány hét technológiaintenzív és tíz kutatási-fejlesztési beruházáshoz adott állami támogatást - jegyezte meg a miniszter. A beruházásokért - tette hozzá - a Hamburger Hungária Kft. fejlesztéséhez hasonlóan erős nemzetközi verseny folyt, utóbbit 15 lehetséges helyszín közül nyerte el Magyarország.Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magas hozzáadott értékű termelést és fejlesztéseket vonzó támogatásösztönzési rendszerrel a magyar gazdaság továbbra is az EU-átlagot legalább 2 százalékkal meghaladó növekedést érhet el.A Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója szerint a gyárfejlesztést nem csupán a piaci kihívások indokolják, de a hosszú távú bővítési és korszerűsítési igények is. Bencs Attila hozzátette, hogy a termelés hatékonyságát javító beruházás egyszerre segíti a változó piaci igények kielégítését és a természet erőforrásainak védelmét, ráadásul a gyártói kapacitást is bővíti.A cégvezető sikertörténetnek nevezte, hogy a dunaújvárosi papírgyár a kilencvenes években az osztrák Prinzhorn-csoport tulajdonába került, hiszen - mint mondta - a termelés azóta is folyamatosan bővül, az üzem évente 800 ezer tonna hulladékpapírt hasznosít újra, az anyacég pedig 150 milliárd forintot fektetett be Magyarországon az elmúlt 10 évben. Utóbbiaknak köszönhető, hogy a papírgyártás energiafelhasználása harmadával csökkent, a szén-dioxid-kibocsátás pedig a felére esett vissza - tette hozzá.A Hamburger Hungária Kft. a bécsi székhelyű Prinzhorn-csoport tagja. A 7000 munkavállalót foglalkoztató anyavállalat 2014 óta a kormány stratégiai együttműködő partnere, árbevétele eléri az 1,6 milliárd eurót évente. Három magyarországi cége, a Hamburger Hungária Kft., a Duparec Kft. és a Dunapack Kft. összesen 1120 embernek ad munkát.