Egyre közelebb a dízelautók vége - A modern dízeleket is kitilthatják a német nagyvárosokból

Eddig úgy tűnt, hogy csak az Euro 5-ös, vagy annál régebbi dízelautókat tiltanák ki a német nagyvárosokból

A német kormány arra készül, hogy az Euro 6-os autókat is érinthetik a korlátozások

A Spiegel információi szerint a német kormány attól tart, hogy nem csak az Euro 5-ös vagy annál régebbi, hanem a modernebb, Euro 6-os besorolású autókat is kitilthatják a német nagyvárosokból a lipcsei szövetségi bíróság döntését követően. Bár az Euro 6-os autók lényegesen kevesebb károsanyagot bocsátanak ki, mint a régebbiek, azonban valós körülmények között azok sem tudnak megfelelni az előírásoknak. Nitrogén-oxidból kilométerenként 80 milligramm a határérték, de a német közlekedési hivatal és az ADAC tesztjei alapján az Euro 6-os dízelautók ennél jóval több károsanyagot bocsátanak ki.A probléma az, hogy perek tucatjait indíthatják azok az autósok, akiknek az autóit azért tiltják ki, mert azok Euro 5-ös vagy az alatti besorolásúak, miközben a szabályokat betartani szintén képtelen Euro 6-os autókkal továbbra is be lehet hajtani a belvárosokba.A Spiegel információi szerint a német kormány azt tervezi, hogy állami támogatást nyújt a régebbi dízelautók átalakításához, amennyiben azok az átalakítás után megfelelnek a legfrissebb normáknak. Itt a 80 milligrammos szabályt vennék alapul, de mivel még a német kormány is tudja, hogy ez gyakorlatilag betarthatatlan, ezért egy bizonyos szorzóval számolnának, így valós körülmények között az autóknak kilométerenként legfeljebb 200-300 milligramm nitrogén-oxidot szabad kibocsátaniuk.Úgy tűnik, hogy egyelőre csak a legmodernebb, Euro 6d besorolású dízelautók mentesülnének a kitiltás alól, ez a besorolás tavaly ősszel lépet életbe, ezért csak kevés olyan autómodell van, amelyik ennek a normának megfelel.