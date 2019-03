Egyre közelebb az Uber részvénykibocsátása, már a tőzsdét is kiválaszthatták

Hamarosan jön minden idők egyik legnagyobb részvénykibocsátása, tőzsdére megy az Uber, amelynek a piaci kapitalizációja akár a 120 milliárd dollárt is elérheti.Sajtóértesülések alapján a New York Stock Exchange-et választotta a cég, ami azért nem volt eddig egyértelmű, mert az egyik versenytárs, a Lyft a Nasdaq-on bocsátja ki részvényeit, és több nagy technológiai vállalat, köztük az Apple, a Google vagy a Facebook részvényeit is a Nasdaq-on vezették be. Az Uber egyelőre nem kommentálta a hírt.És hogy mennyire lehet sikeres az Uber IPO-ja? Jelenleg kifejezetten jó a tőkepiaci hangulat, a világ tőzsdéi nagyot emelkedtek az elmúlt hetekben, annak ellenére, hogy több tényező (Brexit, globális kereskedelmi konfliktus, Fed-kamatemelés stb.) is bizonytalanságot okoz. Tegnap elkezdődött a kereskedés a Levi's részvényeivel is, többszörös túljegyzés és jegyzési ársáv feletti árfolyam mellett megvalósított IPO után közel 32 százalékot emelkedett az árfolyam az első kereskedési napon. Ez sem egy rossz indikáció arra, hogy milyen az IPO-k iránti befektetői igény, igaz, az Uber kibocsátása jóval nagyobb, mint amekkora a Levi's-é volt.