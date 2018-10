Tegnap és ma globális eladási hullám söpört végig a világ tőkepiacain, ami a kriptodevizákat is érintette.

Egyre nagyobb az esés a magyar tőzsdén 2018.10.11 11:42

Az amerikai tőzsdék jelenős zuhanása és az ázsiai tőzsdék is nagyot estek ma, miután a globális kereskedelmi háború növekedésre gyakorolt negatív hatásai mellett a részvénypiaci befektetők az emelkedő államkötvény hozamok miatt aggódtak. Az európai tőzsdék is esnek, míg az erősen negatív részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is szenved, a BUX index 5,7 milliárd forintos fogalom és 738 pontos esés mellett 2 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül a Richter stagnál, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb. Különösen rossz napja van az OTP-nek, a bankpapír árfolyama 2,3 százalékkal került ma lejjebb, míg a Mol igen nagyot esett, az olajcég árfolyama 2,9 százalékot esett ma.