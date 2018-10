Nagyot esett a Michelin árfolyama pénteken, miután a francia gumigyártó tegnap késő este visszavágta az idei évre vonatkozó értékesítési előrejelzéseit, amelyet a társaság a gyenge kínai gépjárműkereslettel, és az új európai károsanyag-kibocsátási értékek megállapítására szolgáló szabvánnyal indokolt. A Michelin árfolyama 7,8 százalékot esett, míg a bejelentés a német Continental részvényeit is eladói nyomás alá helyezte, a Coninental árfolyam 5,3 százalékkal került lejjebb.

Lefordult a BUX, esik a Mol 2018.10.19 11:22

Lefordultak az irányadó európai részvényindexek pénteken, miután a befektetőket az olasz költségvetéssel kapcsolatos huzavona aggasztja, a régiós részvényindexek is esnek, a lengyel WIG és a bécsi börze 0,7 százalékkal került lejjebb, míg a prágai tőzsde 0,3 százalékot esett. A magyar tőzsde is lefordult, a BUX 2,9 milliárd forintos forgalom és 397 pontos mínusz mellett 1,1 százalékkal került lejjebb, a hazai nagypapírok is esnek, a Magyar Telekom 0,5, az OTP 0,7 százalékot esett, míg a Richter árfolyama 0,9, a Mol árfolyama pedig 1,5 százalékkal került lejjebb.