Egyre nagyobbra hízik az Airbnb

Az első negyedévben az Airbnb-nél a foglalások összértéke 31 százalékkal 9,4 milliárd dollárra nőtt

A negyedévben 91 millió vendégéjszakát foglaltak le a platformon

Március végén az Airbnb mérlegén közel 3,5 milliárd dollárnyi készpénz volt

2018-ban 40 százalékkal nőtt az Airbnb bevétele

Érdekes dolgokat tudott meg egy bennfentestől a Reuters az Airbnb-ről:A magas növekedésről szóló szivárogtatás egyébként nem lehet véletlen, az Airbnb 2020 első félévében tőzsdére menne, a jó hírek pedig kellőképpen meggyőzhetik a potenciális befektetőket a részvényjegyzésről.Az elmúlt hónapokban egyébként több izgalmas IPO is történt az amerikai tőzsdéken, többek között az Uber és a Lyft részvényeit is bevezették a tőzsdére, és hamarosan a WeWork is tőzsdére mehet, ezekben a sztorikban az a közös, hogy a cégek remek bevételnövekedést érnek el, de profitot nem nagyon termelnek, nagy kérdés, hogy az Airbnb adózott eredmény soron hogyan muzsikál. A cég azt állítja, hogy 2018-ban már zsinórban második éve volt profitábilis, a pontos összegről azonban nem sokat tudni.