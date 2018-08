Egyre többet költenek a magyarok online kuponokra

A cég az indulása utáni első teljes évben, 2011-ben 1 milliárd forint forgalmat ért el, 2014-ben 2,7 milliárd forintot, míg idén várhatóan több mint 4 milliárd forint lesz a forgalma.Míg az első 4-5 évben a piac 50-90 százalékos kedvezményekkel működött, ma már a 60 százalékos engedmény is soknak és ritkának számít. Ennek elsősorban az az oka, hogy a 2008-as válságot követően jó ideig a vevők csak azt nézték, mennyi pénzt spórolhatnak meg a kuponos oldalakon keresztül, míg napjainkban már a minőség és a különlegesség számít, és ezért a 60 százaléknál nagyobb kedvezmény már inkább ijesztő, mint vonzó.Változott a vásárlók korösszetétele is, míg kezdetben, 2010 szeptemberében szinte kizárólag a 25-49 évesek látogatták a kuponos oldalakat, addig mára 10 százalék körülire nőtt a 18-24 évesek aránya, illetve 20 százalékot tesz ki az 50 év fölöttieké.A tájékoztatás szerint az elmúlt években változott az átlagos vásárlási érték is: míg 2011-ben a kosárérték 8000 forint volt, addig 2018-ban már több mint 12 ezer forint. Jellemző az is, hogy minél idősebb valaki, annál többet költ: a 18-24 évesek átlagosan 5500 forintért vesznek szolgáltatást, illetve 3900 forintért terméket, és 32 000 forintért utazási lehetőséget. A 25-49 évesek ugyanerre 6400 forintot, 5400 forintot és 36 000 forintot, az 50-64 évesek sorrendben már 6900 forintot, 6400 és 40 000 forintot költenek, a 65 év felettiek pedig átlagosan 6200 forintért vesznek szolgáltatást, 5800 forintért terméket, és több mint 42 000 forintért utazást.A GKI Digital adatai szerint azoknak a magyaroknak száma, akik legalább egyszer már vásároltak interneten, eléri a 3,5 milliót. Ebből 1,8 milliónyian már kerestek fel kuponos oldalt is, ahol regisztráltak, de nem mindegyikük vásárolt.