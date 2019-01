Egyre valószínűbb, hogy nem egyesülhet a Siemens és az Alstom

Az Európai Bizottság legkésőbb idén február 18-ig dönt arról, hogy egyesülhet-e Európa két nagy iparvállalata, a Siemens és az Alstom. Egyre több jel utal arra, hogy versenyjogi szempontból aggályos lenne a fúzió, ezért a bizottság elutasítja majd a két vállalat egyesülését.Hivatalos döntés még nincs, de az elmúlt hetekben több lap is úgy értesült, hogy a bizottság nem ad zöld jelzést. A hétvégén két francia lap, a Les Echos és a L'Est Républicain írt arról, hogy elmaradthat a tranzakció, ráadásul a francia lapok úgy értékelik ezt a forgatókönyvet, hogy az nem lenne katasztrófa a francia vállalatnak, az Alstom bevétele évente közel 9 milliárd eurót tesz ki, ráadásul közel 30 milliárd euró a vállalat megrendelésállománya, így elég erős a cég ahhoz, hogy megálljon a saját lábán. Ráadásul a franciáknak politikai szempontból is vállalható a fúzió elmaradása, Franciaországban ugyanis többnyire úgy értelmezik a két vállalat egyesülését, mint az Alstom kiárusítását a német riválisának. A francia szakszervezetek ellenzik a fúziót, attól tartanak, hogy az jelentős létszámleépítéssel járna az Alstomnál.Úgy tűnik egyébként, hogy európai szinten sincsen egyetértés arról, mi tenne jobbat a kontinens vállalatainak, az egyik megközelítés (és ezt képviselik a németek) szerint ahhoz, hogy az európai vállalatok globálisan továbbra is versenyképesek maradjanak, megfelelő üzemméretet kell elérniük, ehhez pedig akár fúziókra is szükség lehet, a másik megközelítés (lapértesülések szerint ezt képviseli a bizottság) szerint viszont az európai cégeknek egymással is versenyezniük kell, hogy megőrizzék globális versenyképességüket.A francia lapértesülésekre az Alstom árfolyama közel 3 százalékot esett, a Siemensé csupán 0,2 százalékkal került lejjebb.