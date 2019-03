Együttműködést kötött a Budapest Institute of Banking és a London Stock Exchange Group Akadémia

A How to become an effective Board member (Hogyan válhat hatékony igazgatósági taggá) kurzus célja a közép és nagyvállalatok felsővezetőinek szakmai felkészültségének segítése. Műhelymunkákkal, esettanulmányokkal mutatják be a csapatmunkában elvárt vezetői szerepeket, melyeket tét nélkül, de kihívást jelentő hiteles tanulási környezetben gyakorolhatnak is a kurzus résztvevői.

Az Effective Board Report Writing (Hatékony igazgatósági jelentésírás) kurzus hallgatói megismerik a tömör, világos stílusú vezetői összefoglalók fontosságát a döntéshozatali folyamatokban, gyakorolhatják az üzleti jelentéstartalmak strukturáltságának lényegi elemeit. A szeminárium célja, hogy azonnal használható gyakorlati készségeket adjon a legjobb stratégiai döntéshozatal hatékony támogatásához.

A Technological Innovation in Capital Markets and beyond (Technológiai innováció a tőkepiacokon és azon túl) kurzusunk hallgatói a DRIVE modell segítségével betekintést kapnak a hiteles jövőelemzés, a megatrendek demisztifikálásának módszertanába. Demográfia, erőforrások, egyenlőtlenségek, volatilitás és vállalkozói ökoszisztéma-elemzés, a globális változások vállalati stratégiákra gyakorolt hatása, a mesterséges intelligencia térnyerése és a tőkepiacok innovációinak bemutatása szerepelnek a tárgyalt témakörök között.

A Budapest Institute of Bankingnél az elmúlt évben a kurzusok tíz százaléka volt angol nyelvű, az idei kurzuskínálatban pedig ez az arány megduplázódik. Az idei angol nyelvű kurzusok közül kiemelkednek a London Stock Exchange Group Akadémia és a BIB közösen szervezett tanfolyamai. A két cég között március elején megkötött hosszú távú partnerségi megállapodást Fábián Gergely, a BIB vezérigazgatója és Daniela Biagi, a LSEG Academy vezetője írták alá.A LSEG Academy a londoni tőzsde oktatási központja, ügyfeleit az Egyesült Királyságban, Olaszországban és nemzetközi szinten is kiszolgálja. A LSEG Academy integrált képzési programokat kínál és a szakemberek fejlődése révén segítik a vállalatokat a legjobb gyakorlatok bevezetésében annak érdekében, hogy a cégek lépést tartsanak az üzleti és pénzügyi piacok egyre komplexebb kihívásaival. Küldetésük célja, hogy fejlesszék az olyan készséget, szakértelemet és innovatív gondolkodást, amely a gyorsan fejlődő pénzügyi piacokon sikert eredményezhet.Az együttműködés nyomán a budapesti és a londoni tőzsdék oktatási intézetei idén három témakörben szerveznek közösen kurzusokat Budapesten a befektetői piacok szereplői, a banki-pénzügyi szektor vezetői és szakértői számára.Mindhárom szemináriumot a LSEG Akadémia oktatói tartják, akik az Egyesült Királyságban banki és nagyvállalati vezetői pozíciókat betöltő tapasztalt szakemberek.A Budapest Institute of Banking a Budapesti Értéktőzsde tulajdonában álló oktatási intézmény. 2017 őszén indult, működése átfogó banki-pénzpiaci továbbképzési koncepción alapszik, a hazai banki, pénzügyi, biztosítási szektor működésének teljes körét lefedve kínál naprakész tudást és fejlődési lehetőséget.