El akarták távolítani Muskot a Tesla elnöki pozíciójából

A Tesla részvényesei azt javasolták, hogy Elon Muskot váltsák le a Tesla elnöki pozíciójában, helyére pedig egy független igazgató kerüljön, derült ki a Tesla egyik legnagyobb részvényesének, a BlackRocknak Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének tett bejelentéséből. A javaslat egyébként nem érintette volna Musk vezérigazgatói pozícióját, vagyis továbbra is a cég alapítója irányította volna a vállalatot, a részvényesek azt akarták elérni, hogy az elnöki és a vezérigazgatói pozíciót válasszák szét, amivel javulhatna a cég transzparenciája.A szavazáson 17 millió részvény, köztük a BlackRock 6,5 millió részvénye is a javaslat mellett szavazott, de 86 millió részvény ellenezte a javaslat elfogadását, így nem is szavazták meg a javaslatot.