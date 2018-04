Elárverezhetik Harvey Weinstein cégét

A Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába beleroppant cég március 20-án kért csődeljárást, mert kihátrált a Maria Contreras-Sweet és Ron Burkle vezette befektetőcsoport a vállalkozás megvásárlásából, mivel kiderült, hogy a korábban ismert 225 millió dolláros adósságán kívül - amelyet a vevők átvállaltak volna - a produkciós cég további több tízmillió dolláros adósságot halmozott fel. A befektetőcsoport 220 millió dollárt fizetett volna a cégért.Egy újabb befektetőcsoport, a Lantern Capital Partners előállt egy 310 millió dolláros kezdeti vásárlási ajánlattal. A még esetleg érdeklődő vevők április 30-ig jelenthetnek be magasabb összegű vételi ajánlatot. Ha többen jelentkeznek, május 4-én árverést tartanak.A csődeljárás lehetővé teszi, hogy a Weinstein Co. céget adósságai nélkül adják el. Még januárban a Killer Content Inc. nevű producer cég jelezte, hogy érdekelné a Weinstein-cég megvásárlása egy csődeljárási folyamat keretében.Az eladásból származó bevételből fizetnék ki Weinstein hitelezőit és azokat, akik beperelték a vállalatot a filmmogul szexuális zaklatási botrányában játszott szerepe miatt.