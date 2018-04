3,5 százalékos emelkedést mutatnak a Tesla részvényei szerdán, miután iparági forrásokra hivatkozva a Reuters arról írt, hogy Elon Musk növelné az elektromosautógyártó termelési kapacitását. Bár a Tesla éppen tegnap jelentette be, hogy idén már második alkalommal kénytelen a leállítani Model 3 gyártósorát, azonban a Tesla vezére szerint a leállás utáni módosításokat követően heti 3000-4000 darab Model 3 készülhet, míg Elon Musk szerint június végére elérhető lehet a heti 6000 darabos gyártási kapacitás is.

A nap első felében érzékelhető bizonytalanság után immár magabiztos emelkedést mutat a magyar tőzsde is, a BUX 5,9 milliárd forintos forgalom és 299 pontos plusz mellett 0,7 százalékos pluszban jár. Kivétel nélkül emelkednek a hazai blue chipek is, a Richter 0,1, a Magyar Telekom 0,6, az OTP 0,8 százalékos emelkedést mutat, míg a legjobban az 1,4 százalékos pluszban járó Mol részvények teljesítenek szerda délután.

Közzétette első negyedéves gyorsjelentését a Morgan Stanley , a bank árbevétele az elemzői várakozásokat felülteljesítve 11,08 milliárd dollár lett, szemben a korábbi év hasonló időszakának 9,75 milliárd dolláros árbevételével. Az EPS 1,45 dollár lett, a 2017-es első negyedévének 1 dolláros értékével szemben, míg az elemzők 1,25 dolláros egy részvényre eső eredményt vártak. A bank profitnövekedése mögött a piaci volatilitás hatásásra emelkedő kereskedési bevételek és az amerikai adóreform hatásai álltak. A pénzintézet részvényei az amerikai nyitás előtt kereskedésben 2 százalék feletti pluszban is jártak.

Tovább emelkedhetnek a tengerentúli tőzsdék szerdán, a Dow futures 36 pontos pluszban jár, amely 0,1 százalékos emelkedést vetíthet előre. A piaci szereplők a vállalati gyorsjelentési szezonra koncentrálnak majd, ma jelent a Morgan Stanley és az American Express is. Mindemellett további befektetői érdeklődésre tarthat számot a Fed regionális bankjainak gazdasági helyzetértékelését tartalmazó Bézs Könyve is.

Ismét emelkedik az olaj 2018.04.18 11:30

Az elmúlt hét jelentős emelkedését követően eséssel zárta a hétfői kereskedést az olaj, és bár az esés a keddi kereskedés első felében is folyatódott, a nap második felében pozitív fordulat következett, miután a hétvégi, Szíriában végrehajtott, célzott amerikai légicsapások után fokozatosan mérséklődtek a geopolitikai aggodalmak, a piaci szereplők figyelme pedig ismét a fundamentumok felé fordult. Az Amerikai Petróleumintézet (API) kedden az amerikai olajkészletek 1 millió hordós csökkenéséről számolt be, míg az elemzők növekedést vártak, ezt követően az olajár emelkedni kezdett és az árfolyam a szerdai kereskedés első felében is felfelé kapaszkodott. A WTI jegyzése 0,6 százalékos emelkedést követően 67 dollár közelében jár.