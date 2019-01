Elbukott May, reagál a piac

Hazai idő szerint kedden fél kilenc után szavazott a brit parlament alsóháza Nagy-Britannia kilépési megállapodásáról, a Theresa May vezette kormány jelentős vereséget szenvedett, a képviselők 432-202 arányban utasították el a Brexit-megállapodást. Ahogy azt korábban megírtuk, a Theresa May által tető alá hozott megállapodás valószínűsíthetően megbukik, csupán a bukás mértéke volt kérdéses. A szavazáson a kormányzó Konzervatív Pártra mért vereség után Theresa Maynek és kormányának az ellenzéki Munkáspárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány is túl kell majd élnie, máskülönben könnyen előre hozott választásokra kerülhetne sor a szigetországban. A befektetők a szavazásra adott azonnali reakciója nyomán az angol font erősödni kezdett a dollárral szemben a szavazás eredménye után.

A tengerentúli részvénypiacok erősödéssel indították a keddi kereskedést, majd fokozatos lecsorgás kezdődött, az amerikai piaczárás felé közeledve az amerikai tőzsdék ismét emelkedni kezdtek, miután napvilágot látott a brit parlament szavazásának eredménye a Brexit-megállapodásról. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy bár a beérkező banki gyorsjelentések vegyesek voltak, a technológiai szektor részvényeit támogatta a Netflix bejelentése, miután a társaság kedden áremelést jelentett be. A Dow végül 156 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, az S&P500 1,1 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 1,7 százalékos emelkedéssel zárta a keddi kereskedést.

Bár a kedden meglebegtetett kínai stimulus nyomán tegnap jelentős emelkedést mutattak a távol-keleti tőzsdék, a szerdai kereskedésben felemásan teljesítenek az ázsiai részvényindexek, miután a piaci szereplők a Brexit-megállapodásról tartott szavazás eredményét emésztették. A sanghaji börze keddi záróértéke közelében jár, a hongkongi tőzsde 0,1 százalékkal került feljebb, míg a szingapúri tőzsde 0,4 százalékkal került feljebb. A japán tőzsde mindemellett 0,6 százalékkal került lejjebb.

Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt pluszban járnak, a határidős Dow 50 ponttal került feljebb szerda reggel, az európai határidős indexek mérsékelt erősödést vetítenek előre, a határidős DAX 52 pontos erősödése 0,5 százalékos emelkedést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra. Ennek alapján a magyar tőzsde is mérsékelt erősödéssel vághat neki a hét harmadik napjának.