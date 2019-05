Eldőlt: 2 milliárd dolláros tőkeemelést hajt végre a Tesla

Az elmúlt egy hétben többször is írtunk arról, hogy a Tesla hamarosan tőkét emelhet: először az első negyedéves beszámolót követően beszélt arról a cég vezére, Elon Musk, hogy talán most lenne a legalkalmasabb tőkét emelniük. Majd az Amerikai Értékpapírpiaci és Tőzsdefelügyelet (SEC) részére benyújtott, úgynevezett 10-Q nyilatkozatban volt konkrét utalás a tőkeemelésre . Ebben a negyedéves beszámolónál sokkal részletesebb összefoglalóban a vállalat kitért arra, hogy bár a működésük elég pénzt termel ahhoz, hogy abból finanszírozni tudják a beruházásaikat, valamint a lejáró hiteleiket a következő 12 hónapban, mégis a tőkeemelés mellett dönthetnek annak érdekében, hogy a Tesla növekedését finanszírozzák.A legfrissebb híradások pedig már arról szólnak, hogy a Tesla 2 milliárd dollár értékben hajt végre tőkeemelést: 1,35 milliárd értékben kötvényeket, 650 millió dollár értékben pedig részvényeket bocsátanak ki. Musk jelezte, ő maga 10 millió dollár értékben jegyez majd részvényeket az új kibocsátás során.A tőkeemelésre azt követően kerül sor, hogy a vállalat döntően a várakozásokat alulmúló autóeladások hatására, nagy veszteséget szenvedett el az első negyedévben. Ráadásul a vállalat pénzügyi pozíciója mintegy 1,5 milliárd dollárral romlott a negyedév során, így készpénzállománya megközelítette a 2,2 milliárd dollárt. Ennek hátterében részben az állt, hogy a Tesla korábbi ígéretével összhangban, az első negyedév során 920 millió dollárért visszavásárolta lejáró átváltható kötvényeit.A hír azért is érdekes, mert korábban számos elemző állította, hogy a Tesla hamarosan tőkeemelésre szorulhat annak érdekében, hogy finanszírozni tudja meghatározó futó projektjeit. Ezt az állítást viszont Elon Musk tudatosan cáfolt, egészen múlt csütörtökig.A Tesla elmondása szerint idén tőkeberuházásra mintegy 2 -2,5 milliárd dollárt fordíthatnak majd, míg a következő két évben éves szinten 2,5 - 3 milliárd dollárt. A vállalat menedzsmentje a negyedéves beszámolóban kiemelte, hisznek abban, hogy az összes meghatározó projektjüket folytatni tudják, legyen szó akár a kínai gyár felépítéséről, vagy a Tesla Semi és a Model Y fejlesztéséről, valamint a Supercharger-hálózat és a szervizek globális bővítéséről.A hírre adott első befektetői reakciók pozitívak, a Tesla árfolyama közel 5 százalékot erősödött az amerikai piacok nyitása előtt kereskedési szakaszban, így jelenleg 244,5 dollár közelében jár a Tesla-papírok jegyzése.