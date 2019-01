Elege lett a divatos cipőkből, piacra dobta saját márkáját: több mint egymilliót adtak el belőle

Tim Brown 8 éves labdarúgó karrierje során 30-szor viselhette az új-zélandi labdarúgó válogatott mezét, egy dolog azonban mindig zavarta. A cipők. Több klubban is játszott, amit olyan nagyágyúk szponzoráltak, mint a Nike vagy az Adidas, de úgy érzete, hogy a kínálatukban csupa olyan cipő van csak, amely vagy tele van logókkal, vagy messziről rikít. Ezért amikor befejezte pályafutását eldöntötte, hogy megcsinálja saját márkáját. A minimális dizájn mellett a cipőknek volt még egy érdekessége: hogy gyapjúból készültek.

Tim Brown és az alapanyag fotó: Allbirds Facebook

A Szilícium-völgy cipészei

Amikor leültünk és végig gondoltuk a lehetőségeinket, feltettük a kérdést, hogy vajon a világnak szüksége van-e egy újabb sportcipő márkára?

Brown és Zwillinger

Mivel a gyapjú nem szokványos alapanyag sportcipőkhöz, Brown hazájában kísérletezett az alapanyaggal, amit egy új-zélandi gyapjúipari kutatócsoport meg is támogatott 200 ezer dollárral. A speciális, habbal és gumival vegyített anyagból készült prototípusok népszerűsítésére Kickstarter-kampányt indított , ami olyan jól sült el, hogy le kellett állítani, mert elfogyott az alapanyag, nem tudtak több megrendelést felvenni. (A 30 ezer dolláros célösszeg négyszeres jött össze.) A kampányvideó szerint a gyapjúalapanyag nemcsak azért jó, mert nagyon kényelmes és természetes, de jól is szellőzik, és ugyanaz a minőség, amit Armani, Gucci vagy Tom Ford öltönyökhöz használnak.A sok megrendeléssel együtt egy rakás teendő is Brown nyakába szakadt, aki felesége egykori egyetemi szobatársának férjétől kapott segítséget, aki egy biotech céget vezetett San Francisco-ban. Joey Zwillinger nemcsak pénzzel szállt be, hanem üzleti tanácsokkal is és együtt létrehozták az Allbirds-öt. mondta a CNBC-nek Brown és arra jutottak, hogy bár az innováció során jellemzően hozzáadnak a dolgokhoz valamit, kiegészítik a meglévőt, náluk ez pont az ellenkezőjét jelentette: nemcsak teljesen minimalista dizájnt kaptak a cipők, de csak néhány - szürke vagy fekete - színben dobták piacra.Az üzleti modell sem a megszokott volt, elkerülték a nagykereket és csak online vagy kiskereskedelmi üzletekben árulták őket. Brown szerint, azzal, hogy közvetlenül a fogyasztóknak árulták a cipőket gyorsabban tudtak reagálni az igényekre. Néhány sajtómegjelenés után a márka szárnyalni kezdett és 15 hónappal az indulás után a The New York Times már úgy hivatkozott rájuk, mint a Szilícium-völgy cipészeire.

Fotó: Allbirds Facebook

A termék széles tömegekhez jutását az észszerű árazási politika is segítette, a hype ellenére nem szálltak el az árakkal: majdnem az összes modellt 95 dollárért - jelenlegi árfolyamon 26600 forintért - adják. A 2015-ös indulás után a cég már 2016-ban profitot termelt, tavaly 80 millió dolláros bevételt értek el, idén pedig ennek dupláját várják. Eddig 77,5 millió dollár értékben kaptak befektetést, amivel a startup értéke jelenleg 1,4 milliárd dollár.

Persze az is segített, hogy Zwillingernek bejárása volt sok techcég vezetőjéhez, így nemcsak tőkét tudott szerezni, de a cipő közben általános viseletté vált a startup világban. Nemsokára a Google társalapító Larry Page, a Twitter korábbi CEO-ja, Dick Costolo és a kockázati tőkés Ben Horowitz is ebben járt, de olyan sztárok is felfedezték maguknak, mint Oprah Winfrey, Matthew McConaughey, vagy Barack Obama. Leonardo DiCaprio nemcsak viselője a brandnek, de befektetőként is beszállt az egyébként hírhedten magas ökolábnyommal rendelkező ágazatba természetes alapanyagokkal berobbanó cégbe. Közben a szilícium-völgyi trend beszivárgott a mainstream divatvilágba: a cipőből már több mint egymillió párt adtak el.A brandben úgy látszik még mindig van lendület, amellett, hogy az USA piacán is terjeszkednek, Londonban is üzletet nyitottak és a gyapjúcipők után új modellt dobtak piacra: az eukaliptusz fa rostjaiból készült cipőket. A riválisok sem maradtak tétlenek, megjelentek az első másolatok is, be is perelték a hasonló gyapjúcipővel előálló Steve Madden brandet, amellyel végül peren kívül megegyeztek. Brown szerint annak is megvan az előnye, ha koppintják a cég termékeit: több cipő készül fenntartható, természetes alapanyagokból.