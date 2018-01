Életműdíjat kapott Bogsch Erik

Életműdíj Bogsch Eriknek

A nemzetközi versenyképesség, az innováció, az egészségügy fejlesztése mind a nemzetgazdaság növekedésének zálogai. Nagyon kevés piaci szereplő tett annyit ezen célok eléréséért, mint a Richter Gedeon és a vállalatot 25 éven keresztül vezérigazgatóként irányító Bogsch Erik.

A Richter Gedeon a magyar tőkepiac egyik legmeghatározóbb szereplője is. A közel 1200 milliárd forintos piaci kapitalizációjú vállalat részvénye a BUX-kosár 3. legnagyobb súlyú papírja; tavaly 488 milliárd forintos forgalmat generált. A céget több mint 23 éve, 1994 novemberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére; a 176 forintos induló árfolyam azóta 6700 forint fölé emelkedett. A Richter példamutató működésének, a tőzsdei cégek körében is etalonnak számító transzparenciájának köszönhetően mindig is az egyik legkedveltebb részvény volt a hazai és külföldi befektetők között; ennek a bizalomnak a felépítésében személyesen is óriási szerepet játszott Bogsch Erik.

Új kategóriák és nyilvános online szavazás

A BÉT Legek 2017 díjazottai

A hazai tőkepiac meghatározó eseményének számító, közel húsz éves múltra visszatekintő BÉT Legeken az elmúlt év legkiemelkedőbb tőkepiaci teljesítményeit díjazza a Budapesti Értéktőzsde. A 2017-es év teljesítményei alapján a csütörtöki BÉT Legek díjátadón tizenhárom kategóriában hirdetett nyertest a BÉT.A hazai tőkepiac fejlesztésért járó díjat a Tőzsde fő tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Nagy Márton adta át Bogsch Eriknek, a Richter Gedeon Nyrt. elnökének. Nagy Márton a díj átadásakor elmondta:Az életmű díj kapcsán Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója hozzátette:A BÉT Legek visszatérő kategóriája volt idén a kibocsátói transzparencia díj. A 2017-es év legátláthatóbban működő tőzsdei vállalatát professzionális hazai befektetők véleménye alapján díjazta a Tőzsde; a felmérést a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) tagjainak megkérdezésével a Portfolio.hu végezte.Ehhez a kategóriához kapcsolódik tulajdonképpen új elemként a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíj, mellyel azt a közepes méretű céget szerette volna a Tőzsdei Tanácsadó Testület díjazni, amely külső-belső folyamatainak, tájékoztatásai hitelességének, jelentéseik minőségének további, folyamatos fejlesztésén keresztül nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy tőzsdei cégként a legtranszparensebb működést mutathassa fel.Az év hazairészvény-kereskedési platformja amellett, hogy a BÉT Legek egy teljesen új kategóriája, abban is különleges, hogy itt a felhasználók szavazhattak az általuk legjobbnak tartott online kereskedési platformra.Az év legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cége a Concorde Értékpapír Zrt. lett 1302 milliárd forintos forgalommal, az év legnagyobb forgalmú határidős BUX index és részvénykereskedő cége az Erste Befektetési Zrt., a legnagyobb forgalmú határidős devizakereskedő cége a Raiffeisen Bank Zrt, míg az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója díjat az OTP Bank nyerte el 1133 milliárd forintos forgalommal. Az év részvénykibocsátója a tavaly parkettre lépett Waberer's International Nyrt., az év kötvénykibocsátója pedig az MFB Zrt. lett. Az év adatszolgáltatójának járó díjat idén a Portfolio-Teletrader Kft. vihette haza. Az év befektetési szolgáltatója díj odaítélésénél a zsűri a forgalmi adatokon túl a pályázónak a magyar tőkepiac érdekében kifejtett munkáját is figyelembe vette, így idén ezt a díjat az Erste Befektetési Zrt. nyerte el. A kibocsátói transzparencia díjat az OTP Banknak, míg a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat a Graphisoft Park SE-nek adták át. A 2017-es év hazairészvény-kereskedési platformja a Random Capital Zrt. "NetBoon" online kereskedési rendszere kapta.

Kilenc kategória esetében kvantitatív módszertan alapján született eredmény és kerültek díjazásra a legjobbak, míg a többi esetében beérkezett pályázatok, online beérkezett szavazatok alapján a Tőzsdei Tanácsadó Testület tagjaiból álló zsűri döntött.