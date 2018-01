Elfáradt az OTP 2018.01.10 13:45

Tegnap elég csúnyán lefordult az OTP árfolyama, de nap végére még sikerült visszahúzni, de ma nagyon vehemensek az eladók, ma valamivel átlag feletti forgalom (eddig 1,5 milliárd forint) mellett ütik az OTP-t, egészen 10670 forintig esett az árfolyam, jelenleg is 1,5 százalékos mínuszban áll az OTP. Az esést részben technikai érvekkel lehet magyarázni, az OTP árfolyama onnan fordult le, ahol a válság előtti történelmi csúcsa is volt, és ahol tavaly október végén is járt már. A hét elején új csúcsra ment az OTP, azt követően jött a profitrealizálás.