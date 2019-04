Az AMS vártnál magasabb, 390,2 millió eurós bevételről számolt be az első negyedévben, az AMS az Apple számára szállítja a társaság arcfelismerő rendszeréhez szükséges optikia szenzor- technológiát, azonban az legutóbbi iPhone-ok iránt mutatkozó visszafogott keresletre válaszul az AMS a diverzifikáció felé mozdult el, a társaság Androidos operációs rendszert használó vásárlói között megtalálható többek között a Xiaomi és a Huawei is. Az AMS arra számít, hogy a második negyedévben több, a társaság 3D-s technológiáját alkalmazó Android-készülék kerülhet majd a piacra. A menedzsment várakozásai szerint a cég második negyedéves bevétele 390-400 millió euró között alakulhat. A piaci szereplők kedvezően fogadták a cég számait, az AMS árfolyama 14,9 százalékkal került ma feljebb.

Kedden tette közzé első negyedéves számait a Nivea gyártója, a Beirsdorf csoportszintű eredménye 1,947 milliárd euró lett az első negyedévben, szemben az 1,888 milliárd dolláros várakozásokkal, a társaság fogyasztói üzletága 6,8 százalékos növekedésről számolt be az első negyedévben, míg az elemzők 3,9 százalékos bővülést vártak. A Beirsdorf megerősítette az idei évre vonatkozó előrejelzéseit, a társaság az idei évre 3-5 százalékos bevételnövekedést várt, míg az operatív marzs 14,5 százalék körül alakulhat a cég várakozásai szerint. A Beirsdorf ma 5 százalék feletti pluszban is járt a társaság gyorsjelentése után, a keddi kereskedés második felére ráfordulva a korábbi lendület azonban alábbhagyott a társaság részvényei 2,3 százalékkal kerültek ma feljebb.

Az irányadó európai részvényindexek többsége lejjebb került a keddi kereskedés első felében, a hangulat annak ellenére is mérsékelten borús, hogy az eurozóna első negyedéves GDP-adata a várt 1,1 százalékkal szemben 1,2 százalékos bővülésről számolt be , míg az eurozóna munkanélküliségi rátája 7,8 százalékról 7,7 százalékra csökkent márciusban. A CAC40 0,4 százalékos esése mellett a DAX 0,1 százalékkal került lejjebb.

Kedden tette közzé első negyedéves gyorsjelentését a Danske Bank, a társaság szerint a bank idei, nettó kamateredménye alacsonyabb lehet a 2018-as évhez képest, míg a Danske Bank korábban a tavalyi évhez hasonló értéket várt 2019-re. A Danske Bank adózás előtti eredménye 35 százalékkal 4,01 milliárd dán koronára csökkent (600,49 millió dollár), míg a Reuters elemzői konszenzusa 4,47 milliárd koronás adózás előtti eredményt várt. A Danske Bank fenntartotta az idei évre vonatkozó 14-16 milliárd dán koronás (2,1-2,4 milliárd dollár) nettó eredmény várakozásait, azonban a társaság szerint mindez magában foglalja a cég Danica Pension egységének eladásától várt 1,3 milliárd koronás növekményt is. A Danske Bank árfolyama 6,8 százalékkal került ma lejjebb.

A közzététel után az Est Media árfolyama 7,5 százalékot esett ma reggel, miután a befektetők egy része valószínűleg arra számított, hogy a társaság közgyűlésén fény derülhet a befektetőjelölt személyére, azonban erre továbbra is várni kell, a társaság jövőjével kapcsolatos elhúzódó bizonytalanság azonban valószínűleg elkedvetleníthette a piaci szereplők egy részét. A reggeli esés egy részét ledolgozta az árfolyam, az Est Media részvényei 3,3 százalékkal került ma lejjebb.

Lejjebb került a Deutsche Bank árfolyama 2019.04.30 09:45

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump három gyermeke és az elnök hét cége pert indított hétfőn többek között a Deutsche Bank ellen is, így próbálva megakadályozni a Deutsche Bankot, hogy az elnök pénzügyi ügyleteit feltárni hivatott bizottsági idézésnek eleget tegyen. Április 15-én az USA képviselőházának két bizottsága több pénzintézet számára is idézést küldött, miután a bizottságok az elnök pénzügyi ügyleteivel kapcsolatban szerettek volna tisztábban látni. A Deutsche Bank árfolyama 1,5 százalékos mínuszban is járt ma reggel, majd a korábbi esés egy részét ledolgozva a Deutsche Bank árfolyama 0,5 százalékkal került ma lejjebb.