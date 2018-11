Elfogyott a lendület - Nagyot esett az Opus és a Konzum

Több fontos bejelentés is érkezett

Lefordult a Konzum és az Opus - Milyen szintekre érdemes figyelni?

Az elmúlt hét folyamán nagyot emelkedett a Konzum és az Opus árfolyama is, az elmúlt időszakban több fontos bejelentés és nyilatkozat is érkezett, amelyek érdemben támogatták a Konzum és az Opus árfolyamának emelkedését. Nemrég jelentették be , hogy a Konzum és az Opus közgyűlésein is hamarosan támogató döntés születhet a két cég közötti fúzió megindításáról, a tervezett beolvadás végén a Konzumot törlik a cégnyilvántartásból és a teljes vagyona az Opusra száll át, a Konzum vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy a Konzum részvényesei ezért cserébe Opus részvényeket kapnak majd. Fekete Péter a Portfolio-nak adott interjújában beszélt a cserearány meghatározásának módjáról és arról is, hogy mindkét cég részvényesei szempontjából fair lesz az elszámolás Pénteken jelentették be, hogy lezárult az Opus tőkeemelése , és a kilenc hónap alatt véghez vitt apportok és üzletrészvásárlások hatásai jelentősen meghaladták a társaság menedzsmentje által korábban megfogalmazott várakozásokat, az Opus saját tőkéje ugyanis 250 milliárd forint fölé emelkedhet 2018 végére. Fontos információt jelentett továbbá az is, hogy a termelővállalatokban szerzett tulajdon az Opus eredményességére is pozitív hatással lesz, a tőzsdei társaság jövő évi EBITDA-ja 20-25 milliárd forint lehet. A jövőre vonatkozóan pedig kiderült, hogy az előzetes becslések szerint a tőzsdei óriáscég mai árfolyamon számolva 350-400 milliárd forintos kapitalizációval, ezzel közel megegyező nagyságú, IFRS szerinti konszolidált saját tőkével és 30 milliárd forint fölötti EBITDA-val működhet már 2019-ben.Fekete Péter, a Konzum vezérigazgató-helyettese hétfőn a Világgazdaságnak adott interjújában arról beszélt , hogy a fúzióra készülő Opus-Konzum csoport a jövő év első felében megjelenhet a nemzetközi tőkepiacon. Mint arról korábban beszámoltunk, a fúzió után a pénzügyi mutatók és a piaci kapitalizáció lehetővé teszik az Opus részvényeinek külföldi szabályozott piacra történő bevezetését. A fúzió utáni társaság mérete és a prosperáló ágazatokat (agrárium, energetika, építőipar, feldolgozóipar, IT és telekommunikáció, pénzügyi szektor, turizmus) tömörítő holdingszervezet áttekinthető tőzsdei működésének következtében vonzó lehetőséget kínálhat a nemzetközi nagybefektetőknek, mindemellett kedvezőbb finanszírozási forrásokat az Opusnak.Az Opus és a Konzum igen jelentős emelkedést produkált az elmúlt napokban, az Opus a csütörtöki zárásához képest a hétfői kereskedés első felében egészen 22 százalékkal került feljebb, míg a Konzum pénteken és hétfőn közel 13 százalékot emelkedett. Ezt követően azonban elfogyott a lendület, mindkét részvény lefordult, majd az Opus és a Konzum keddi és szerdai esésével egyaránt 9-9 százalékkal került lejjebb. A jelentős esések után megnéztük, meddig gyengülhet még a Konzum és az Opus, amennyiben a lejtmenet folytatódik.Az elmúlt hónapok lejtmenete után az árfolyam a 445 támasz közelből ismét emelkedéssel próbálkozott meg, pénteken az Opus felpattant, majd az 540 forintos szint leküzdése után a papír hétfőn tovább emelkedett, az árfolyam pénteken és hétfőn 22 százalékkal került feljebb. Az emelkedés azonban kifulladt az 595 forintos támasz közelében, az árfolyam lefordult, majd az Opus letörte a már támasz jelentő 540 forintos szintet, az árfolyam pedig a keddi és szerdai, 9 százalékos esésével az 50-napos mozgóátlag közelébe érkezett meg. Amennyiben a lejtmenet folytatódik, az 503 forintnál található, 50-napos mozgóátlag alatt bezárva az árfolyam a 445 forintos támasz, majd a 431 forintos lokális mélypont felé veheti az irányt.

Az október második felének lejtmenete után a Konzum esését ismét a 230 forintos támasz állította meg, majd az elmúlt hét utolsó napján az árfolyam valósággal szárnyalt, az Konzum pénteken és hétfőn közel 13 százalékkal került feljebb. Az emelkedés a hétfői kereskedés első felében is folytatódott, azonban a részvénynek végül mégsem sikerült az 50-napos mozgóátlagot leküzdenie, ezt követően az árfolyam lefordult és a keddi, majd a szerdai eséssel a Konzum árfolyama 9 százalékot esett. A Konzum ezzel újra a 230 forintos támasz közelébe érkezett meg, amelynek letörése esetén tér nyílhat meg az árfolyam további csökkenése előtt.