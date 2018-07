Elfogyott a Takarék Jelzálogbank lendülete, az OTP viszont felpattant

OTP

Felfelé kapaszkodtak az európai tőzsdék a hét utolsó napján, a magyar tőzsde is emelkedik, a pénteki piaczárás felé közeledve a hazai részvényindex ledolgozott egy keveset a korábbi emelkedéséből, a BUX index 3,9 milliárd forintos forgalom és 159 pontos plusz mellett közel 0,5 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom papírjai stagnálnak, míg a Mol részvényei 0,3 százalékkal kerültek feljebb. Az OTP mindemellett remek napot tudhat maga mögött, a bankpapír 1,6 százalékkal került feljebb.Bár csütörtökön éppen a 10 000 forintos szinten nyitott az OTP, a nap végére azonban nem sikerült felette megkapaszkodnia a bankpapírnak, a pénteki nap azonban szerencsét hozott az OTP számára, a bankpapír felpattant, az árfolyam ezzel ismét a lélektani 10 000 forintos szint felett jár. Amennyiben kitart a vevők ereje, 10 000 felett bezárva további tér nyílhat meg az emelkedés előtt, ebben az esetben az egyelőre még távolinak tűnő 10 450-es ellenállás felé fordulat a piaci szereplők figyelme.

Waberer's

Eséssel indították a csütörtöki kereskedést a Waberer's részvényei, miután a t ársaság profit wariningot tett közzé , a cég menedzsmentje 2018-ra immár az EBITDA csökkenését várta a tavalyi évhez képest, míg a társaság korábban még az EBITDA növekedését várta az idei évre vonatkozóan. Bár a nap végére visszahúzták a papírt, a hét utolsó napján ismét az eladók ragadták magukhoz az irányítást, és a Waberer's részvényei 3,2 százalékkal kerültek ma lejjebb, a cég papírjai idén 31,6 százalékot veszítettek értékükből.

Set Group

A Set Group leányvállalata a társaság értékmegőrző programja keretében megvásárolta a Mátó-Stáb Kft. 70 százalékos üzletrészét . A Mátó-Stáb főtevékenysége vasúti berendezések, vasúti járművek javítása, a társaság több évtizedes tapasztalattal rendelkezik vasúti fejlesztések kivitelezésében, a cég mindemellett részben tulajdonosa egy Garabonc községben fekvő teleknek is, amelyen a Set Group egy gyógy- és wellness szálloda létesítésére irányuló projektet kíván elindítani. A hírt kedvezően fogadták a piaci szereplők, a Set Group papírjai közel 0,8 százalékkal kerültek feljebb, a pénteki piaczárás felé közeledve azonban elfogyott a lendület, a cég papírjai pedig előző napi záróértékük közelébe süllyedtek vissza.

Takarék Jelzálogbank

Jelentős hír vagy piacmozgató esemény hiányában is limittel emelkedtek a Takarék Jelzálogbank részvényei, a szárnyalás a csütörtöki kereskedés első felében is folytatódott, a nap végére azonban elfogyott a lendület, és az eladók ragadták magukhoz az irányítást. A hét utolsó napján is az eladók diktálják az ütemet, az árfolyam pénteken 1,7 százalékkel került lejjebb, a papír heti teljesítménye azonban pozitív, a részvények a héten 18 százalékkal százalékkal kerültek feljebb.