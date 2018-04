Elhagyja a Facebook a technológia szektort

Átkerül a technológia szektorból például a Facebook és a Google is, ezzel a technológia szektor súlya 20 százalékra fog csökkenni a jelenlegi 25 százalékról a Goldman Sachs számításai szerint. A két részvény nagy szerepet játszott abban, hogy a technológia szektor felülteljesítő volt az elmúlt években (még a Facebook adatbotrányát követő esések mellett is), így ezzel a lépéssel a növekedés egyik motorját is elveszti a szektor, ami kevésbé vonzóvá teszi a befektetők szemében.Az Apple, a Microsoft és az Intel marad a szektorban. Viszont az, hogy a Facebook és az Alphabet kikerül, jelentősen rontja a szektor növekedési számait. Az idei évre 15, jövőre pedig 7 százalékos növekedést várnak az elemzők a technológia szektorra. A változások után viszont 9, illetve 5 százalékra csökken a várt növekedési dinamika. Ezzel párhuzamosan pedig az értékeltségi szintek is csökkennek, a jelenlegi 4-szeres P/S ráta 3,9-re, a P/E ráta pedig 18,4-ről 17,5-re esik.