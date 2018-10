Eljött a kannabisz ideje - A sztárközgazdász viszont a veszélyekre is figyelmeztet

Kedvező környezet a kannabisz körül

Érdemes szem előtt tartani a kockázatokat is

Eljött a kannabisz ideje

Mibe érdemes most fektetni?

Az amerikai elnökválasztási hajrában Bill Clinton 25 éve még kitérő választ adott amikor arról faggatták, hogy fogyasztott-e már marihuánát, a változás szele azonban ide is elért, mivel ma az USA kilenc államában engedélyezett a rekreációs célú kannabisz fogyasztása, és orvosi céllal 29 államban engedélyezett a fogyasztás. A világ más részei egyelőre óvatos optimizmussal közelítenek a marihuána felé, azonban Kanada a mai nappal nagyot lépett előre a kérdésben, és Uruguay után immár Kanada lett a második ország a világon, amely legalizálta a rekreációs célú marihuána fogyasztását. Aswath Damodaran, az NYU közgazdászprofesszora sorra veszi a kannabisz iparági környezetének legfőbb mozgatórugóit, a lehetséges kockázatokat, továbbá legutóbbi blogbejegyzésében arra a kérdésre is választ ad, hogy érdemes-e a kannabisz-szektorba most befektetni.Bár Damodaran szerint a piaci szereplők számára továbbra sem egyértelmű, hogy a kannabisz-piac pontosan merre fejlődik majd, a sztárközgazdász mégis úgy véli, hogy a kannabisz-piac mind a felhasználók száma, mind az elérhető árbevétel alapján jelentős méretű lesz. A növekedési lehetőségekkel kapcsolatban érdemes közelebbről megvizsgálni a kanadai rekreációs kannabisz-piacot.A kanadai statisztikai hivatal felmérése alapján a kanadaiak 42,5 százaléka próbálta ki a marihuánát és 16 százalékuk használta is az elmúlt három hónap folyamán, míg a fiatal kanadaiak egyre növekvő számban fogyasztottak kannabiszt. A felhasználók pedig szívesen költenek a kannabiszra, a kanadai rekreációs marihuána-piactól 2020-ra 7-8 milliárd dolláros bevételt remélnek a piaci szereplők, amelynek egy része az illegális marihuána piacról érkezhet majd az októberi, kanadai legalizáció után, míg a jogi környezet rendezése mindemellett új fogyasztókat is a piacra csábíthat majd.Korábban több amerikai állam is legalizálta a marihuánát, a korábbi tapasztalatokból pedig fontos következtetések vonhatók le a kannabisz-iparág jövőjére nézve. Kalifornia az idei év elején döntött a legalizáció mellett, a kannabiszból származó bevételek várhatóan elérik majd a 3,4 milliárd dollárt 2018-ban, azonban mindez nem számít kiemelkedő ugrásnak, az illegális kannabisz-piac 2017-es, 3 milliárd dolláros bevételével összehasonlítva, mivel a hivatalos szabályozás és adózás együttes hatásai miatt a legális forrásból származó marihuána lényegesen magasabb áron érhető el a kaliforniai fogyasztók számára.Colorádóban is hasonló a helyzet, az állam 2014-ben döntött a legalizáció a mellett, a marihuána értékesítésből származó bevétel a 2015-ös 996 millió dollárról 1,47 milliárd dollárra emelkedett 2017-re, ami jelentős, ám mégsem kiemelkedő növekedést jelent. A kannabisszal kapcsolatba hozható vállalkozások összességében azonban nem voltak képesek a bevételnövekedést stabil jövedelmezőségé konvertálni, részben az állami szabályozási és adózási környezet következtében.Az Egyesült Államokból és Kanadából egyelőre csupán korlátozott mértékben állnak rendelkezésre adatok a kannabisz-piacról, azonban Damodaran szerint néhány általános tanulság így is levonható. A sztárközgazdász szerint a támogató jogi környezet ellenére is fennmarad majd az illegális piac, miután a legalizáció többek között új költségeket és adófizetési kötelezettséget is von majd maga után, ezért a legális kannabisz költségei jelentősen meghaladják az illegális csatornán keresztül terjesztett termékekét. Mindemellett a kannabisz-vásárlás kulturális aspektusait is érdemes szem előtt tartani, mivel a hosszabb ideje fogyasztók vélhetően vonakodnak majd feladni a megszokott beszerzési csatornáikat. Ezért összességében a legális üzleti modellt követő piaci szereplőknek továbbra is versenyeznie kell majd a kannabisz piac illegális résztvevőivel is.A rekreációs célú marihuána értékesítések esetében jelentős, ám mégsem exponenciális növekedésre számít Damodaran, mivel a múltbeli legalizációs példák szerinte kijózanítóak. A professzor úgy véli, hogy a társadalom és a hatóságok a legalizációt megelezően gyakorlatilag már szemet hunytak a fogyasztás ténye előtt, ezért a szabályozás liberalizálása a legtöbb helyen már nem hozott átütő fordulatot a marihuána fogyasztásában.Az orvosi marihuána növekedését elsősorban a kutatások határozhatják meg, amelyek a kannabisz egészségre gyakorolt hatásait vizsgálják, azonban Damodaran szerint, ha a társaságok keresztülverekedik magukat a hatósági engedélyezés idő- és költségigényes fázisain, a hivatalos engedélyek kiadása után jogi és kulturális szempontból egyaránt nőhet a kannabisz elfogadottsága. Ezért a professzor szerint valószínűsíthető, hogy az orvosi marihuána hamarabb lehet legális az Egyesült Államok teljes területén, mint a rekreációs célú marihuána.Bár a sztárközgazdász szerint szólnak érvek a kivárás mellett is, azonban a kockázatkerülő befektetők alighanem a legalizáció által feláruló lehetőségekről is lemaradhatnak, ezért Damodaran szerint aki jelenleg a kannabisz-iparágba való befektetésen gondolkodik, annak érdemes részletesen megvizsgálni a kínálkozó befektetési lehetőségeket.Mivel a kannabisz-iparág viszonylag fiatal, ezért a közgazdászprofesszor szerint jelenleg a kereskedés és az árazás szerepe a meghatározó a befektetés és az értékelés helyett, ezért Damodaran szerint az iparág szereplőit a potenciális piac mérete és járulékos információk alapján árazzák a piaci szereplők, és apró, látszólag jelentéktelen hírek jelentős árfolyamreakciókat vonnak maguk után. Damodaran kiemeli a Tilray esetét, miután a társaság részvényei fundamentális okokkal nem magyarázható kilengéseket produkáltak az elmúlt időszak során.A professzor szerint a kannabisz-szektort jelenleg a piaci hangulat és a momentum határozza meg, ezért a jó kereskedők élhetnek a piaci hangulat meghatározása által feltáruló lehetőségekkel, azonban a Damodaran szerint azoknak, akik arra a várakozásokra építve fektetnének be a kannabisz-társaságokba, hogy ezen cégek a jelenlegi áraiknál magasabb értéket teremthetnek a későbbiek folyamán, azoknak más stratégiát érdemes követniük.Damodaran három stratégiát vázol a kannabisz-szektorba való befektetéshez, egyrészt indirekt módon is befektethetünk a szektorba, olyan nagy, dohány- vagy alkoholiparban érdekelt szereplők részvényeit vásárolva meg, akik már befektettek a rekreációs kannabisz-iparágba. Esetleg olyan gyógyszercégek részvényei körében is érdemes vizsgálódni, amelyek az orvosi marihuána felé bővítették üzleti tevékenységüket. A professzor szerint az ilyen érett társaságokba való befektetés is megfelelő hozamokkal kecsegtet, Damodaran egyik példája a növekvő marihuána-leányvállalattal rendelkező Scott's Miracle-Gro.Azoknak, akiknek nincs egységes véleményük a kannabisz-szektorról, azonban hisznek benne, hogy a szektor árbevétel növekedéssel és végül profitablitással örvendezteti meg a befektetőket, azoknak jó megoldást jelenthet a marihuána-részvényeket tömörítő MJ Alternative Harvest ETF. Az alap tíz legnagyobb pozícióját kannabisz-részvény teszi ki, ami az ETF portfóliójának 62 százalékát adja. Az ETF árfolyama idén 22, az elmúlt egy évben 28 százalékkal került feljebb.

A koncentrált stratégia alapján a professzor szerint néhány részvényt érdemes kiválasztani, ami a befektetők vélekedése szerint a legjobban teljesíthet majd a kannabisz-iparágban. Damodaran szerint, ha abban bízunk, hogy a kannabisz is egy árucikk lesz majd a sok közül, és végül egy alacsony költségek mellett működő cég kerül ki győztesen a versenyből, érdemes megvizsgálni a Canopy Growth részvényeit, ami a magas növekedési célok mellett az alacsony költségekkel operáló cégek élére pozícionálja magát. A Canopy Growth árfolyma idén közel 112 százalékkal került feljebb, míg az árfolyam az elmúlt egy évben közel 436 százalékot emelkedett.

Az alacsony költségekkel dolgozó iparági szereplők papírjai közül érdemes megvizsgálni az Aphria részvényeit is, a rekreációs és orvosi marihuánát előállító cég további kapacitásbővítést tervez, bár a társaság részvényei idén közel 7 százalékkal kerültek lejjebb, az árfolyam azonban az elmúlt egy évben közel 175 százalékkal került feljebb.