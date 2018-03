Elkapkodják a Dropbox részvényeit

A fejlemények különösen annak fényében bíztatóak, hogy a technológia szektor körül nem túl jó a hangulat és a Fed várható kamatemelései sem kedveznek. Az, hogy ilyen nagy az érdeklődés a Dropbox iránt, jó hír a Spotify-nak is, aki szintén a napokban jelentette be, hogy tőzsdére megy.A tervek szerint 36 millió részvényt adnak el a tulajdonosok, amit legfeljebb 5,4 millióval toldhatnak meg, ha élnek a lehetőséggel a jegyzési garanciát vállalók, hogy több részvényt vegyenek. A tervezett ársáv felső határával számolva 650 millió dollár folyhat be, ami a legnagyobb technológiai IPO lehet a Snap egy évvel ezelőtti tőzsdére lépése óta.A cég piaci kapitalizációja 7 milliárd dollár lehet, ami alacsonyabb ahhoz képest, hogy 2014-ben még 10 milliárd dolláros értékeltség mellett vont be tőkét a társaság.Az egyik alapító, Andrew Houston az IPO után 24 százalékos részesedéssel rendelkezik majd, a Sequoia Capitalnak pedig, aki a legnagyobb " külsős befektető" 25 százalékos tulajdonrésze lesz.