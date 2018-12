Kitart a jó hangulat az európai részvénypiacokon, miután az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos feszültség érdemben mérséklődött a hétvégi, G20-as csúcs után, a magyar tőzsde is emelkedik, a hazai részvényindex 6,3 milliárd forintos forgalom 444 pontos plusz mellett 1,1 százalékkal került feljebb. A BUX az október végi, majd novemberi emelkedése után a január végi, történelmi csúcsa közelébe érkezett meg, a BUX-ot immár csupán 2,7 százalék választja el a januári csúcsától.

A múlt héten hatalmasat esett a Thomas Cook árfolyama, miután a brit utazásszervező cég két hónapon belül másodszor tett közzé profit warningot, A társaság visszavágta a teljes idei évre vonatkozó üzemi eredmény várakozásait, míg a cég felfüggesztette az osztalék kifizetését is, a társaság lépést a belföldi piac gyengélkedésével indokolta. Az esés hétfőn is folytatódott, az árfolyam 18,7 százalékkal került ma lejjebb, míg a Thomas Cook részvényei idén 80,2 százalékkal kerültek lejjebb.

Az elmúlt hetek esése után hétfőn felpattant az olajár, azt követően, hogy a hétvégi, G20-as csúcson tűzszünetről állapodott meg Kína és az Egyesült Államok, miután Donald Trump beleegyezett abba, hogy az új vámtarifák bevezetését 90 napra felfüggesztik a mintegy 200 milliárd dollárnyi kínai árura. A kínai fél ugyanakkor elfogadta azt, hogy - egyelőre meg nem határozott mennyiségű, de jelentős mértékű - amerikai mezőgazdasági, energetikai, ipari, valamint más terméket vásárol, hogy csökkenjen az Egyesült Államoknak Kínával szemben fennálló hatalmas mértékű kereskedelmi deficitje. Az olajár emelkedését mindemellett a közelgő OPEC-találkozóval kapcsolatos várakozások is támogathatták , miután az elemzői várakozások szerint a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és Oroszország december 6-án napi 1-1,14 millió hordóval csökkenthetik az olajkitermelést. A WTI 5,3 százalékkal került ma feljebb, az árfolyam a hétfői felpattanásával 53,40 dollárig emelkedett.

Emelkedik a BUX, felpattant az OTP 2018.12.03 10:30

A hétvégi, G20-as csúcs eredményei után felpattantak az irányadó európai a hétfői piacnyitás után, a délelőtt második felére ráfordulva a régiós részvényindexek is emelkednek, a prágai tőzsde 0,6 százalékos erősödése mellett a lengyel WIG 1,5 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 2,1 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde is emelkedik, a hazai részvényindex 4,2 milliárd forintos forgalom 502 pontos plusz mellett 1,3 százalékkal került feljebb, a blue chipek kivétel nélkül emelkednek, a Magyar Telekom 0,2 százalékos erősödése mellett a Richter és a Mol árfolyama is egyaránt 0,8 százalékkal került feljebb. A hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír 2 százalékos erősödést követően 11 670 forintig emelkedett.