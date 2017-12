Elképesztő, amit a bitcoin művel - Összeomlás vagy szárnyalás jön?

Decemberben hatalmasat ralizott a bitcoin árfolyama, 10 ezer dollárról a hónap közepére már egészen 20 ezer dollárig szárnyalt a szuperpénz értéke.December 18-án a chicagói határidős tőzsde, a CME is megnyitotta kapuit a bitcoinnal kereskedni vágyó befektetők számára, aminek következtében a shortolók is megjelentek a piacon, akik megadták a kezdőlökést a bitcoinnak, december 22-én már 11 100 dollár környékén álltak a jegyzések, ami a csúcshoz képest közel 45 százalékos esést jelentett. Ekkor már a bitcoin forgalma is annyira megugrott, hogy több nagy tőzsde, többek között a Coinbase is felmondta a szolgálatot, a bitcoin tranzakciók ideje pedig több órára ugrott.Ezt követően vad csapkodásokat láthattunk a bitcoin piacán, a mélypontról 1 nap alatt egészen 16 ezer dollárig emelkedett, majd 24-én ismét 12 ezer dollárig ütötték a szuperpénzt. Azóta némileg stabilizálódni látszódik az árfolyam, jelenleg 16 ezer dollár környékén állnak a jegyzések.

