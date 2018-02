Óriási hajrá 2018.02.09 21:48

Az indexek ma is izgalmas mozgásokat mutattak be, a volatilis kereskedés során végül a Dow Jones Index 1,4 százalékos emelkedés után 24192 ponton zárt, de még így is 5 százalék körüli esést tudhat maga mögött a hét során. A Nasdaq 1,4, az S&P 500 1,5 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést.