Elképesztő számokat közölt a posta

Új lépések

A folyamatosan növekvő e-kereskedelem egyre inkább szükségessé tette a posta csomagfeldolgozási hálózatának bővítését

A vállalat egyebek mellett 21 ezer négyzetméterrel bővítette a csomagfeldolgozó telephelyeit országszerte.

Idén ősszel a vállalat egy budapesti, több mint 7 ezer négyzetméteres új logisztikai ingatlant vett használatba, amely a budaörsi Országos Logisztikai Központ (OLK) tevékenységét egészíti ki.

A két üzem együttes működésével az eddigi teljesítmény 40 százalékkal növelhető.

A posta vidéken is bővítette csomaglogisztikai hálózatát. Nyíregyházán, Békéscsabán, Hatvanban és Győrben októberig nagyobb telephelyre költöztek a csomagfeldolgozó üzemek.

További hasonló bővítések és költözések valósultak meg novemberben Székesfehérváron, Debrecenben és Kecskeméten.

Növelték csomagautomaták rekeszeinek számát is, 3800-ról több mint 4200-ra.

12 városban ideiglenes csomagátvevő helyeket, ünnepi csomagpontokat létesítenek, ahol a hét minden napján reggeltől estig átvehetők a csomagok.

Őrült számok

A múlt pénteki Black Friday után pedig mintegy 40 százalékkal ugrott meg a napi csomagtömeg a tavaly decemberi napi átlaghoz képest.

- hangzott el a Magyar Posta szerdai eseményén Kecskeméten, ahol kiderült, hogy új, nagyobb telephelyre költözött a társaság logisztikai üzeme.az eseményen elmondta: a Magyar Posta készül az év végi csúcsforgalomra, majd sorolta a legutóbbi intézkedéseket:A tudósítás szerint nem esett szó a posta legutóbb közölt, "innovatív" megoldásáról, a csomagfeladási limitről.Idén október második felében a kézbesítendő csomagok száma több napon is 10 százalékkal meghaladta a tavalyi karácsonyi csomagforgalom napi átlagát, a 94 ezer darabot. November első felében pedig több olyan nap is volt, amikor 15-20 százalékkal nagyobb csomagmennyiség érkezett.A Magyar Posta 2016-ban több mint 17 millió csomagot kezelt, idén akár 20 millió fölé is kerülhet ez a szám. A külföldről, jellemzően webáruházaktól érkező árutartalmú levélküldemények száma tavaly 14 millió volt, idén várhatóan 16,5 millió körül lesz.