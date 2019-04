Elkezdődött a nyár a budapesti reptéren - Ide repülhetsz mostantól

London Gatwick (Wizz Air)

Cork (Ryanair)

Oslo (Wizz Air)

Nantes (Transavia)

Cagliari (Ryanair)

Sevilla (Ryanair)

Bari (Ryanair)

Rimini (Ryanair)

Thesszaloniki (Ryanair)

Sanghaj (Shanghai Airlines)

Palma de Mallorca (Ryanair)

Castellón (Wizz Air)

Dubai (FlyDubai)

Brüsszel (LOT)

Bukarest (LOT)

Az újdonságok közül érdemes kiemelni, hogy június 7-től heti három alkalommal közvetlen légi összeköttetés indul Sanghaj és Budapest között a Shanghai Airlines Boeing 787-9 típusú Dreamliner gépével. Naponta közlekedő járatot indít a Gatwickre a Wizz Air (miközben megmaradnak a lutoni járatok is); szintén napi induló járattal érkezik a FlyDubai légitársaság dubaji úticéllal; heti 12-12 járatot indít a lengyel LOT Bukarestbe és Brüsszelbe is, valamint hét új járatot indít a Ryanair javarészt olasz és spanyol nyaralóhelyekre.Az új nyári repülőjáratok:A tavalyi évhez képest korábban tér vissza a nyári menetrendben az Air Canada Rouge torontói járata, az American Airlines philadelphiai járata, valamint ismét a korábbi kapacitással működnek LOT lengyel légitársaság egész évben üzemelő New York-i (heti 4) és chicagói (heti 2) járatai.A nyári menetrendi időszakra leadott tervek alapján úgy látszik, hogy lelassul a korábban kétszámjegyű utasforgalom növekedés a budapesti repülőtéren. 2019 első három hónapjában a 2018-ban mért 13,5%-os bővülés a felére esett vissza, az első negyedévben 6,5%-osra mérséklődött a forgalom növekedése. A hazai légiforgalmi bővülés még így is meghaladja az EU 4,7%-os átlagos növekedési rátáját, de a Brexit miatt kialakult bizonytalanság egészen biztosan visszavetette a brit utasok számát Budapesten is, ahogy a törökországi gazdasági nehézségek is hozzájárulhattak a visszaeséshez. A jelek szerint az Európában is kimagaslónak számító kétszámjegyű forgalom bővülés négy éves időszaka egyelőre véget ér a magyar főváros repülőterén - áll a Budapest Airport közleményében.A Budapest Airport számításai szerint a leadott légitársasági tervek alapján októberig összesen 12 400 000 ülőhelyet kínálnak a légitársaságok a nyári menetrendben, ami a gépek átlagos kihasználtságát alapul véve körülbelül 7%-os növekedést vetít előre.