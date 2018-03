Ellenzik az importvámokat az amerikai vállalatok

Trump terve tovább rontotta a piaci hangulatot

Reagáltak a vállalatvezetők

Míg a részvénypiaci szereplők aggódva tekintettek egy lehetséges kereskedelmi háborúra, Donald Trump azzal próbálta meg enyhíteni a saját intézkedései által gerjesztett befektetői félelmeket, hogy az acél- és alumíniumipari termékekre kivetett importvámok segítenek újra naggyá tenni Amerikát. Az amerikai elnök pénteki tweetjeinek egyikében amellett érvelt, hogy a ''kereskedelmi háború jó, és könnyen megnyerhető.''Az acél- és alumíniumipari szereplők elégedettek voltak, az amerikai Iron and Steel Institute kommentárja szerint ''boldogan'' fogadta az importvám bejelentést, míg az Aluminum Association kiemelte, hogy ''értékelik'' az amerikai elnök alumínium ipar iránt mutatott elkötelezettségét.A befektetők azonban nem tűntek boldognak, a csütörtöki bejelentés után nagyot zuhant a Dow, majd az esés a pénteki kereskedésben is folytatódott, bár a zárásra a pénteki kereskedés első felének nagy esését végül részben ledolgozta az index.Azért, hogy kiderüljön, pozitív vagy negatív a Dow számára egy kereskedelmi háború, a MarketWatch feltette a kérdést a Dow Jones indexben szereplő 30 társaságnak, hogyan értékelik az elmúlt napok eseményeit.az amerikai Can Manufacturers Institute (CMI) elnökének nyilatkozatára hivatkozott a MarketWatch-nak, a szervezet elnöke, Robert Budway szerint a vámkorlátozások ''súlyos gazdasági hatást'' gyakorolnak az iparágra, annak alkalmazottaira, és az alumíniumdobozok fogyasztóira is. Budway kiemelte, hogy a legtöbb iparághoz hasonlóan az alumíniumdoboz gyártók számára az ár mellett kiemelt fontosságú a kínálat kiszámíthatósága, és ha ezt szükségtelen vámok akadályozzák, az kínálati hatékonytalansághoz vezet, és befolyásolja a termékek elérhetőségét is.Robert Budway azt is hozzátette, hogy a CMI adminisztratív könnyítést tervez kérvényezni az amerikai kereskedelmi minisztériumnál, így próbálva meg ellensúlyozni az acél- és alumíniumipari importvámokat.Mindemellett érdemes megemlíteni, hogy bár a Coca-Cola nem tagja az amerikai CMI-nak, azonban a társaság elnöke, James Quincey tagja a Business Roundtable-nek, amelynek közel 200 amerikai nagyvállalat elnök-vezérigazgatója a tagja, míg a 30 Dow komponense közül 22 CEO is megtalálható a szervezet tagjai között.Aztöbb iparági szervezet állásfoglalására hivatkozott a MarketWatch-nak, beleértve az American Petroleum Institute-ot (API) és a Business Roundtable-t is. (Az Exxon Mobil mindkét szervezetnek tagja) Az API kommentárjában a szabadkereskedelem támogatása mellett foglalt állást, különösen az olaj- és a földgáz iparágban. A szervezet meglátása szerint a szabadkereskedelem támogatja az üzleti növekedés lehetőségét, szélesíti a fogyasztók olaj- és földgázpiaci termékekhez való hozzáférését, továbbá világszerte fokozza a piaci alapú termelést és hozzájárul a globális energiaügyi együttműködéshez is.a MarketWatch számára eljuttatott korábbi elemzése szerint a tervezett intézkedések fokozzák a kereskedelmi feszültségeket, mivel azok az országok széles körét érintenék. Az elemzésben Jan Hatzius, a bankház vezető közgazdásza kiemeli, hogy az elnöki intézkedésben érintett országok -beleértve az USA néhány szövetségesét is- további negatív kereskedelmi fejleményekre számíthatnak az elkövetkező hónapok folyamán, beleértve az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás (NAFTA) megtorpanását, és a kínai kereskedelemre és befektetésekre vonatkozó potenciális korlátozását is.a MarketWatch-nak a Business Roundtable elnök-vezérigazgatójának, Joshua Boltennek tulajdonított nyilatkozatára hivatkozott, amely szervezetnek a bankház vezérigazgatója, Jamie Dimon is tagja. A Business Roundtable bár ''osztja'' Donald Trumpnak az acél- és alumínium többletkapacitás megoldására javasolt intézkedéseit, azonban arra ösztönzik az elnököt, hogy ''más megközelítést'' alkalmazzon, olyat, amely nem teszi ki nagy kockázatnak a gazdaságot.A szervezet állásfoglalása erősen ellenzi Donald Trump csütörtökön bejelentett importvám intézkedéseit, mivel azok az árak emelkedésén és a kereskedelmi partnerek lehetséges válasz intézkedésein keresztül ártanak az USA gazdaságának, az amerikai társaságoknak és a fogyasztóknak is.a Retail Industry Leaders Association (RILA) állásfoglalására hivatkozott a MarketWatch-nak, a Walmart vezérigazgatója, Doug McMillon tagja a Business Roundtable-nek. A RILA kommentárja szerint a Trump adminisztráció által egyoldalúan bevezetni kívánt importvámok súlyosan negatív következményeket gyakorolhatnak az amerikai gazdaságra, míg ha a tervezett intézkedéseket széleskörűen alkalmazzák, az minden szektorra hatást gyakorolhat, és más országokat is arra ösztönözhet majd, hogy megtorló intézkedéseket alkalmazzanak az amerikai exportőrökkel szemben.Az Apple, a Caterpillar, a Microsoft nem kommentálta, míg a United Technologies és a Visa nem kívánta kommentálni a MarketWatch kérdéseit.