Elmaradt a rekorddöntés Amerikában

A Dow Jones IA mutató 0,2 százalékkal 26 828 pontig emelkedett azt követően, hogy a nap folyamán korábban a történelmi csúcsnak számító 26 951 ponton is állt. Az S&P 500 mutató minimális erősödéssel 2925 pontig jutott, míg a Nasdaq kompozit indexe 0,3 százalékkal 8025 pontig kúszott fel.

A pénzintézeti részvények az amerikai kötvényhozamok emelkedésével erősödtek; a JP Morgan Chase, a Citigroup és a Bank of America árfolyama 1-1,5 százalék körüli mértékben nőtt. A tízéves állampapír referenciahozama megközelítette a 3,14 százalékot, 2011 óta a legmagasabb szintet elérve, míg a harminc éves kötvényhozam négyéves csúcsra emelkedett.A hozamok emelkedését részben a vártnál erősebb makroadatok váltották ki. A munkaerő-piaci adat szerint a privát szektorban alkalmazottak száma 230 ezerrel bővült szeptemberben - február óta a legnagyobb mértékben, jócskán meghaladva az elemzői várakozásokat is. Az ISM ugyancsak szerdán publikált nem feldolgozóipari indexe pedig történelmi csúcsot ért el.Az erősödést mindemellett a globális kereskedelmi háborúra vonatkozó félelmek csillapodása is támogatta. Ennek konkrét jeleként a nemzetközi kereskedelmi kilátások változásaira érzékeny Boeing-részvény szerdán több mint másfél százalékkal erősödött.A GM több mint 2 százalékkal erősödött arra a hírre, hogy a Honda beszáll az autógyártó önvezető járműgyártó üzletágába , annak 5,7 százalékáért 2,75 milliárd dollárt fizetve, míg az Apple-részvény árfolyam ugyancsak 1 százalék fölötti mértékben drágult.