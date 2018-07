Elmondták a kisfesztiválok, hogy miben jobbak a Szigetnél

Egyre népszerűbbek a tematikus fesztiválok

A szervezők szerint a magyar közönség egyre nyitottabb a tematikus fesztiválok iránt, és hosszú távon ez lehet a kulcs egy hűséges látogatói kör kialakításához. Esetükben a külföldi látogatók száma is folyamatosan növekszik, körülbelül 5%-a a teljes közönségnek.

Erős szezonzárás jön, tripla bulival

Azt látjuk, hogy az elmúlt évekhez képest ismét megkedvelték az emberek a vidéki fesztiválokat: a jegyeladásunk a tavaly júliushoz képest majdnem megkétszereződött. Bízunk benne, hogy a lendület kitart a rendezvényig, tehát nemcsak előrelátóbbak az emberek, hanem valóban több embert érdekel az idei esemény

Ebben biztosan verik a Szigetet

A legnagyobb problémát az okozza, hogy gyakran a közönség is ezekhez az eseményekhez viszoníatja a programot, viszont a jegyárakat nem hasonlítják össze. A SZIN évek óta a legpénztárcabarátabb fesztivál, és ez nemcsak a jegyekre igaz, hanem az egyéb árainkra is

Az augusztusi fesztiválok jegy- és bérletárai Ördögkatlan - napijegy: 4200 forint (helyszínen 4900 forint), heti bérlet: 10-14 000 forint (helyszínen: 16 000 forint)

- napijegy: 4200 forint (helyszínen 4900 forint), heti bérlet: 10-14 000 forint (helyszínen: 16 000 forint) Paloznaki Jazzpiknik - napijegy: 9 200 forint (kivéve a 0. nap: 12 500 forint), 3 napos bérlet: 21 900 forint

- napijegy: 9 200 forint (kivéve a 0. nap: 12 500 forint), 3 napos bérlet: 21 900 forint Sziget - napijegy: 23 900 forint, 3 napos bérlet: 59 900 forint, heti bérlet: 99 000 forint

- napijegy: 23 900 forint, 3 napos bérlet: 59 900 forint, heti bérlet: 99 000 forint Szegedi Egyetemi Napok (SZIN) - napijegy: 6 950 forint, 4 napos bérlet: 19 950 forint

- napijegy: 6 950 forint, 4 napos bérlet: 19 950 forint B.my.Lake - napijegy: 15 990 forint (0. nap 10 990 forint), 4 napos bérlet: 31 990 forint

- napijegy: 15 990 forint (0. nap 10 990 forint), 4 napos bérlet: 31 990 forint Strand Fesztivál - napijegy: 9 900 forint (nyitónapra 6 000 forint), heti bérlet: 27 500 forint

Az elmúlt két hónaphoz hasonlóan augusztusban is minden hétre jut egy-egy fesztivál, de akár több is, az ország legkülönbözőbb pontjain. A legnagyobb hazai rendezvény, ais a hónap elején esedékes, ráadásul a szervezők idén 1 milliárd forinttal többet költöttek a Nagyszínpad fellépőire, mint tavaly. Az erősre sikerült 2018-as lineupnak köszönhetően lehetséges, hogy az esemény felülmúlja a 2016-os rekordot, amikor közel félmillióan (496 ezer fő) buliztak a Hajógyári szigeten. Több kisebb, de évről évre stabilan növekvő fesztivál lesz még augusztusban, amelyek az elmúlt években jelentős vendégbázist építettek maguk köré.A jövő hét második felében kezdődik a(augusztus 2-4), aminek ötletgazdája és főszervezője a Homola Pincészet tulajdonosa, így a zene mellett a bor is fontos szereplője a rendezvénynek. A jelenlegi állás szerint eddig 30%-kal több jegy kelt el, mint tavaly ilyenkor, és a 3 nap alatt összesen 15 ezer látogatóra számítanak - tudta meg lapunk a szervezőktől. Az idei évben azonos az érdeklődés mind a 3 nap iránt, de összességében a szombati nap lehet kiemelkedő.Szintén augusztus elején (július 31-augusztus 4) rendezik meg aznégy dél-baranyai településen., a fesztivál gazdasági vezetője lapunknak elmondta, hogy évről évre egyre nagyobb az érdeklődés, a jegybevétel idén is növekedett a tavalyi év azonos időszakához képest. Várakozásaik szerint a szombati nap, vagyis az utolsó nap lesz a legerősebb. Az 5 napos rendezvénysorozat többek között színházi előadásokkal, koncertekkel, képzőművészeti kiállításokkal várja a vendégeket.Augusztus végén 3 zenei fesztivál is zajlik majd párhuzamosan, 3 különböző helyszínen: a(augusztus 22-26, Szeged), a Strand Fesztivál (augusztus 22-25, Zamárdi) és a B.my.Lake (augusztus 22-25, Keszthely). Ezek közül az idén 50 éves Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) rendelkezik a legnagyobb múlttal, amelyre idén 150 ezer látogatót várnak a tavalyi 100 ezer fős részvételhez képest.- tette hozzáfesztiváligazgató, aki azt is elmondta, hogy az előzetes jegyeladások alapján a pénteki Pet Shop Boys és a szombati napon fellépő Sean Paul iránt a legnagyobb az érdeklődés.Évek óta "szezonzáró" fesztiválként tartják számon, a MOL Nagyon Balaton két kiemelt eseményét, aés afesztiválokat. Ezek külön-külön több 10 ezer embert csábítanak le a Balaton partjára augusztus végén: tavaly rekordszámú, 125 ezer vendég vett részt összesen a két rendezvényen. A népszerű hazai és külföldi előadókat felvonultató Strand Fesztivál nyitónapján adja 15. születésnapi koncertjét a Punnany Massif, a B.my.Lake pedig az elektronikus zene rajongóit várja ugyanattól a naptól kezdve.Az augusztusi tematikus, illetve vidéki fesztiválok szervezői tehát mind az érdeklődés növekedéséről számoltak be lapunknak. De vajon miben tudnak versenyezni a gigarendezvényekkel, amelyeknek a több százezres látogatószámaival szemben csak néhány 10 ezer vagy legfeljebb 100-120 ezer vendéget vonzanak, és szinte kizárólag a hazai közönség érdeklődésére számíthatnak?A SZIN fesztiváligazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a kisebb fesztiváloknak alapvetően nem könnyű a nagy márkákkal (VOLT, Sziget) versenyezi, de ők minden évben addig igyekeznek nyújtózkodni, ameddig a takarójuk elér, és így kihozni a maximumot.- tette hozzá.Ahogy arról korábban írtunk , ezeknél a rendezvényeknél jellemzően a bevétel fele vagy több mint fele jegyeladásból, a többi kereskedelemből és vendéglátásból, illetve szponzorációs megállapodásokból származik. Vannak azonban olyanok is, akik a márkafüggetlenség és a családias hangulat (kisebb méret) megtartása érdekében sem szponzori támogatást, sem befektetőket nem vonnak be.