Előbb-utóbb minden cég digitális lesz

Saját termék kell és saját termékfejlesztési kapacitás, nem pedig a globális nagyvállalatok beszállítójaként működni.

Magyarország az EU legnyitottabb gazdasága, GDP-arányosan Magyarországra érkezik a legtöbb külföldi működőtőke - mondta elaz Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára.Nem igazán mérték még fel a vállalakozások azt, hogy a digitalizáció, a technológiai fejlődés milyen kihívások elé állította most őket, ez a felmérésekből látszik, miszerint sokan (66%) nem terveznek változást. A fejlesztő államnak nagy szerepe lesz ebben, mivel ennyire nyitott a gazdaság, így az államnak szerepet kell vállalnia.A munkaerővel szemben támasztott követelmények is változnak, felértékelődnek az emberi együttműködéssel kapcsolatos készségek, például a kreativitás. A másik nagy megatrend a városiasodás, az elöregedő társadalom szintén munkaerőpiaci kihívást jelent.Magyarország az innovációt tekintve a 22. helyen áll a 28-ból az EU-ban, az innovátor vállalkozások száma nagyon alacsony, amit tipikusan a kkv-k képviselnek. Magyar kkv-k nem hatékonyak, nem innovatívak, ezért fontos a vállalatirányítás és a vállalatirányítás komolyan vétele.De nincs meg az a kutatói réteg sem egyelőre, ami erre alkalmas lenne. A fő kihívás a kkv-k esetében, hogy nincsenek tisztában az innováció fontosságával - tette hozzá Szigeti Ádám.Kisvállalatok nem tudják, hogy mi az innováció. A fejlődést akadályozó tényezők közül a legfontosabb az alulfinanszírozottság (a finanszírozhatóság a probléma, pénz van) és a bürokrácia, ami komoly adminisztrációs terheket ró a vállalatokra - mondta el, a KAVOSZ vezérigazgatója. A gyenge finanszírozhatóság miatt a kkv-k többsége a bank számára láthatatlan ha pedig tőkehiány van, akkor mindenhiány van. Először is fel kell emelni a tőkét, utána beszélhetünk versenyképességről, piacképességről. A kockázati tőke nem alternatíva, mert nagyon drága, félti a pénzét a tulajdonos, ezért erős kontroll alatt tartja, ami a rugalmasságot, kreativitást megöli. Rákényszeríti a vállalatot, hogy fehéren / szürkén működjön, ha pedig a versenytárs nem fizet áfát, de a cég igen, akkor versenyhátrányba kerül.A tőzsde mindig a csúcspontja egy rendszernek, az a cél, hogy minél több cég legyen a tőzsdén, az ELITE és az Xtend, ami a tőzsde előszobája, jó irány.Ma az egyetemek innováció szempontjából rosszul működnek, nem képesek hasznosítani azokat, Magyarországon az egyetemi spinoffok rossz állapotban vannak, pedig egy ígéretes ágazat - mondta el, az X-Ventures vezérigazgatója.A finanszírozás korai fázisa a 3F: family, firends, fools, utána a magvető, majd kockázati tőke, majd a tőzsde. Az egyeteminél kezdetben az egyetem finanszíroz, majd ugyanaz a kör, de van egy gap, egy senki földje, amit senki se finanszíroz. Közben sok az üzleti tipusú kihívás, vagyis hogy hogyan ítélhető meg, hogy piacképes-e, vagy nem? És a magyar intézményrendszer nem támogató (önvezető autók Budapesten nem futhatnak, biotechnológia- magyar kórházak akkor veszik be, ha protokoll lesz.) Ha ez nincs, akkor az egyetemekről kilépő innovációt nem lehet megoldani. Nagyon mások a célok és a motivációk a két oldalon - szeretne bevételt és szeretné a kutatóit megtartani, a befektető pedig sikeres kiszállást, magas hozamot szeretne.Ahhoz, hogy valamit a jövőben változtatni tudjunk, valamit gyökeresen változtatni kell a jelenben - mondta el, az EY igazgatója. A digitális transzformáción belül mi jelenti a legnagyobb nehézséget? A digitális, vagy a transzformáció? A digitalizáció sokkal kisebb problémát okoz a cégeknek, mint a transzformáció. A leghatásosabb első lépés az üzleti modell megváltoztatása - sokan azt gondolják. De a legsikeresebbek mégis azok a cégek, amelyek megvizsgálják a folyamatokat, hogy hol lehet változtatni. Az ügyfeleknek nagy jelentőségük van a digitális átalakulásban.A cégeknél az a legfontosabb, hogy elgondolkodjanak, hogyan tudják kiaknázni a lehetőségeket. Fontos, hogy a digitális átalakulás a stratégia része legyen. Hogy egy adott környezetben egy adott helyzetet hogyan fordítunk a saját előnyünkre - ezt soha nem tudják átvenni a robotok. Minden cég digitális céggé fog változni előbb-utóbb - tette hozzá Krahuletz Erzsébet.elmondta, hogy a vállalatvezetők döntenek arról, hogy milyen formájú lesz a finanszírozás. Az új kihívások a nyugdíjrendszer változásai, munkaerőpiac változásai, pénzügyi piacok megváltozott képe. A vállalkozások fő problémája, hogy problémák vannak a cash flow-val a pénzkészlet, a vagyon felélésével, a termékek keresletével. Van mit tanulnunk, kell attitüdváltás., a BÉT értékesítés-és marketingigazgatója pozitív példát kért az előadóktól a vállalati versenyképességre. Szigeti Ádám elmondta, hogy kirajzolódnak azok a területek, amelyekre ha fókuszálunk, akkor vannak kitörési lehetőségek, például a digitalizáció. Nem feltétlenül van szükség nagy tőkére, kis pénzből nagyot lehet fejlődni. De rengeteg a jó ötlet és hozzá kell tenni az intézményrendszert.Arra a kérdésre, hogy a családi vállalkozások hogyan folytatódhatnak és hányan lesznek vajon a tőzsdén, Krisán László elmondta: nagyon sokan kerülnek problémás helyzetbe, mert nincs stratégia, nincs felkészülve senki az utódlásra. Kivétel, például a Zwack és az OTP, ahol a gyerekek már aktívan részt vesznek a cég életében.A családi vállalkozások kétharmada nem éli túl a generációsváltást - tette hozzá Zsembery Levente. Amerikai befektetők sokkal kockázatkedvelőbbek, mert nem engedhetjük meg magunknak a bukást, ez a régióban jellemző és az innováció nagy akadálya. Az innováció sikerre jutásánál a legnagyobb gát az üzleti modell ismeretének hiánya. Digitálissá vált a világ, ez az üzleti modellekre is igaz. A virtuális cégek gyorsan tudnak naggyá és jelentőssé válni, mert egyetlen dologra fókuszálnak: az innovációra.Fontos, hogy egy cégvezető naprakész legyen - mondta el Krahuletz Erzsébet. A legfontosabb, hogy megfelelő stratégia, digitális legyen és képesek legyünk arra, hogy minden nap változtassunk, ha kell. A kockázattól pedig nem félni kell, hanem az egy lehetőség. Sokkal több figyelmet kell fordítani a munkavállalókra, üzleti modelltől függetlenül.A pénzügyi tudatosságban nem volt nagy változás a 2008-as válság óta, statisztikai szinten, egyéni szinten látszik, hogy az emberek óvatosabbá váltak - de máshol sem volt, például Németországban. Ehhez hosszú évekre van szükség, mire maga a pénzügyi szemléletváltás beépül a vállalkozások szemléletébe, az évtizedek kérdése.