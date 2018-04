Ismét emelkedik az olaj 2018.04.18 11:30

Az elmúlt hét jelentős emelkedését követően eséssel zárta a hétfői kereskedést az olaj, és bár az esés a keddi kereskedés első felében is folyatódott, a nap második felében pozitív fordulat következett, miután a hétvégi, Szíriában végrehajtott, célzott amerikai légicsapások után fokozatosan mérséklődtek a geopolitikai aggodalmak, a piaci szereplők figyelme pedig ismét a fundamentumok felé fordult. Az Amerikai Petróleumintézet (API) kedden az amerikai olajkészletek 1 millió hordós csökkenéséről számolt be, míg az elemzők növekedést vártak, ezt követően az olajár emelkedni kezdett és az árfolyam a szerdai kereskedés első felében is felfelé kapaszkodott. A WTI jegyzése 0,6 százalékos emelkedést követően 67 dollár közelében jár.