1406 forintos célárral ajánlja tartásra az ANY Biztonsági Nyomda részvényeit a Wood elemzője ma reggeli elemzésében, amit a Nyomda tegnap este közzétett negyedéves gyorsjelentésére reflektálva publikáltak. A jelenlegi árfolyamhoz képest 9,4 százalékos a felértékelődési potenciál a Wood célára alapján.

Az európai börzék jelentős szerdai esését követően felfelé kapaszkodnak a kontinens börzéi a csütörtöki piacnyitás után, a hangulatot érdemben javítani tudták azok a beszámolók, amelyek szerint Kína folytatná a kereskedelmi tárgyalásokat az Egyesült Államokkal. A török krízissel kapcsolatos feszültséget is enyhíteni tudta, hogy Törökország szabadon engedte a több mint egy éve fogva tartott Taner Kilicet, az Amnesty International (AI) nemzetközi jogvédő szervezet törökországi tiszteletbeli elnökét, mindemellett a piaci szereplők a török pénzügyminiszter által tartott csütörtöki telefonkonferenciára várnak , amelyen Erdogan elnök veje, Berat Albayrak ismertetheti majd a török vezetés álláspontját a bekövetkezett piaci mozgásokról, illetve a török gazdaság fundamentumairól, és a kilátásokról. Az enyhülő feszültség közepette az FTSE100 és a DAX index is mérsékelt, 0,3 százalékos emelkedéssel indította a csütörtöki kereskedést.

Az elemzői várakozásoknál jobb negyedéves eredményekről számolt be a Cisco a zárás után közzétett gyorsjelentésében és a folyó negyedévre is optimista várakozásokat fogalmazott meg a menedzsment. A társaság részvényei több mint 6 százalékot emelkedtek a negyedéves számokra

Előmerészkedhetnek a vevők az európai börzéken 2018.08.16 08:43

Mi történik a tőzsdéken?

!-->

Jelentős eséssel indult a hét harmadik napja a tengerentúlon, miután a befektetőket a török krízis, és annak esetleges továbbterjedése, illetve az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa aggasztotta. Bár a szerdai kereskedés végéhez közeledve az amerikai részvényindexek felfelé kapaszkodtak, a tengerentúli börzék kis szépítés után eséssel zárták a napot. A Dow végül 138 pontos esés mellett közel 0,6 százalékkal került lejjebb, az S&P500 közel 0,8 százalékos eséssel zárta a napot, míg a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq különösen rosszul teljesített, az index 1,2 százalékos eséssel fejezte be a szerdai kereskedést.



Szerdán tette közzé a negyedik pénzügyi negyedévének számait a Cisco, a társaság árbevétele 6 százalékkal 12,84 milliárd dollárra nőtt, míg az egy részvényre jutó nyereség 70 cent lett, felülteljesítve az elemzők által várt 69 centes értéket. A társaság az első negyedéves árbevétel növekedés esetében 5-7 százalékos bővülést vetített előre, míg az egy részvényre eső nyereség esetében 70-72 centes várakozást tett közzé a cég. A gyorsjelentést kedvezően fogadták a befektetők, a Cisco részvényei 6,1 százalékkal kerültek feljebb a zárás utáni kereskedésben.



Az ázsiai tőzsdék is eséssel indították a csütörtöki kereskedést, a kereskedés második felére azonban javult a hangulat, miután a piaci szereplők kedvezően fogadták a kínai kereskedelmi tárca bejelentését, amely szerint az USA és Kína folytatja a két ország közötti kereskedelmi tárgyalásokat. A bejelentés sikerrel enyhítette az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával összefüggő félelmeket, a Nikkei a kezdeti esést követően szerdai záróértéke közelében stagnál, a hongkongi tőzsde mindemellett 0,5, míg a sanghaji tőzsde 0,1 százalékkal került lejjebb. Ázsia más részein is borús hangulatban telt a hét negyedik napja, a szingapúri tőzsde 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a szerdán zárva tartó dél-koreai Kospi 0,9 százalékkal került ma lejjebb.



Bár a szerdai kereskedést emelkedéssel indította a hazai részvényindex, a nap második felében az általános piaci hangulatromlással párhuzamosan az eladók vették kezükbe az irányítást, a magyar tőzsde pedig eséssel fejezte be a hét harmadik napját. A BUX index végül 180 pontos mínusz mellett 0,5 százalékos eséssel zárta a szerdai kereskedést, a blue chipek közül egyedül a Richter tudott emelkedni, a gyógyszergyártó papírjai közel 2,4 százalékkal kerültek feljebb, miután a befektetők egy része valószínűsíthetően már a pénteki napra pozícionálhatta magát, miután a várakozások szerint pénteken dönthet az amerikai élelmezési és gyógyszerészeti szervezet, az (FDA) a Richter készítménye, az Esmya amerikai törzskönyvezéséről. A Magyar Telekom mindemellett közel 0,3, a Mol pedig 0,4 százalékkal került lejjebb, rossz napja volt az OTP-nek, a bankpapír a 10 000 forintos szintet letörve közel 2 százalékos esés után 9855 forinton zárta a napot.



A szerdai piaczárás után publikálta első féléves számait az ANY Biztonsági Nyomda, a társaság első féléves árbevétele 28 százalékkal 15,6 milliárd forintra nőtt, a vállalat kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembevétele után a konszolidált tárgyidőszaki eredmény 16 százalékkal 624 millió forintra nőtt az előző év hasonló időszakával összehasonlítva. A Nyomda bevételnövekedése főként a gyengébb profitabilitású termékek volumennövekedésének volt köszönhető, amelynek eredményeként bár a bevétel kétszámjegyű ütemben nőtt a második negyedévben, az üzemi eredmény és az EBITDA csökkent az előző év azonos időszakához képest, így összességében vegyes képet mutat gyorsjelentés.



A határidős DAX index 61 ponttal került feljebb csütörtök reggel, 0,5 százalékos emelkedést vetítve előre a mai piacnyitásra.



Erősödéssel indította a hét negyedik napját a forint az euróval szemben, egy euróért 323,51 forintot kell fizetni csütörtök reggel, egy dollár 283,90 forintba kerül, míg egy svájci frankért 286,25 forintba kerül.



!-->

Mire figyelnek a befektetők?

!-->

Csütörtökön nem érkezik kiemelt hazai makroadat.



A hét negyedik napján az Egyesült Államokból a júliusi megkezdett lakásépítések mellett a kiadott új építési engedélyek statisztikáit publikálják.



A tengerentúlról mindemellett a heti munkanélküli segélykérelmek számát teszi közzé.



!-->

Mi történt idén a tőkepiacokon?

Nagyot esett az olajár a szerdai kereskedés második felében, miután az amerikai kőolajkészlet adat a várakozásokat meghaladó növekedésről számolt be, a hangulatot mindemellett beárnyékolták a romló globális növekedési kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak is, amely az olajárra is rányomta bélyegét. A WTI jegyzése 2,9 százalékkal került lejjebb. Az olajár idei teljesítménye azonban pozitív, a WTI idén 36,8 százalékkal került feljebb.

Gyorsjelentések a héten

Csütörtökön a Henkel és a Wienerberger beszámolóira figyelnek majd az európai befektetők, míg a tengerentúlon az NVIDIA publikálja majd gyorsjelentését.