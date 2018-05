Elözönlötték a magyar nyugdíjasok az internetet

A korábbiakhoz hasonlóan a legfrissebb adatok is azt mutatják, hogy. Azok a hatvan éven felüliek használják leginkább a világhálót, akik jól felszerelt háztartásban élnek és a mobiltelefonáláshoz okostelefont kezdtek el használni a közelmúltban.Az adatok alapján is, kedvezőbb infrastruktúrájú és helyzetű földrajzi helyeken - és nem egyedül - élnek, ám a legerősebb hatása a család egy főre jutó havi jövedelmének van. Ez a hatás annyira erős, hogy - a legfeljebb 8 osztályt elvégzőket kivéve -, mint a kevesebb pénzből gazdálkodók.Leginkább böngészéssel töltik az időt a hatvan év felettiek a világhálón. Nem maradnak el jelentősen a közösségi felületeken sem:. A távolabbi ismerősökkel való kapcsolattartás tűnik azonban az idősek számára a legkomolyabb motivációnak: az elmúlt egy évben a szöveges és beszélgetős csetelés volt az az online tevékenység, melynek aránya jelentősen megugrott (42-ről 52 százalékra), és az adatokból az is látható, hogy az új belépők nagyobb arányban csetelnek, mint a régebben internetezők.