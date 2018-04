Elszállt az alumínium ára Trump lépésére

2011 óta nem látott magasságba emelkedett az alumínium jegyzése a londoni fémtőzsdén, miután az Egyesült Államok április elején szankciókat vetett ki orosz vállalatokra, oligarchákra, ügynökségekre és politikusokra. A szankciók által célzott nagyvállalatok között van a Ruszal, a világ egyik legnagyobb alumíniumtermelője is. Az amerikai szankciók egyik elsődleges célpontja a több orosz nagyvállalatot tulajdonló Oleg Gyerpipaszka, aki Putyin közeli szövetségese. Az üzletember érdekeltségébe tartozik az egyik legjelentősebb orosz vállalatcsoport, a Basic Element, de az En+ alumínium- és energiaipari konglomerátumot és a Ruszalt is ő irányítja.Április 6. óta az alumínium árfolyama több mint 20 százalékkal lőtt ki, és jelenleg a 2400 dollár/tonnás szint körül áll a londoni fémtőzsdén.

Despite the Aluminum Tariffs, Aluminum prices are DOWN 4%. People are surprised, I'm not! Lots of money coming into U.S. coffers and Jobs, Jobs, Jobs!