Erősödéssel zárták a szerdai napot az európai tőzsdék 2018.02.07 17:29

Kitartott a jó hangulat a hazai tőzsdén. A BUX-index 891 pontos emelkedést követően 2,3 százalékos erősödéssel zárta a hét harmadik napját. A blue chipek közül a Magyar Telekom 0,2 százalékot veszített értékéből, azonban a Mol részvényei 1 százalékos pluszban zárták a kereskedést. Remek napot tudhatott maga mögött az OTP is: a bankpapír 380 pontot erősödve 11 380 forinton fejezte be a napot, míg a piaci jókedv a Richter részvényeit is magukkal ragadták, amelyek végül 3,2 százalékos pluszban zártak.

Emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést az európai részvényindexek is. A francia CAC40 és a német DAX-index is 2 százalékos erősödéssel fejezte be a napot, míg a milánói börze 2,9 százalékot erősödött.