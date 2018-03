Emberek, akik nem a pénzben élik meg a sikert. Mi motiválja őket?

A következőkben Tóth Katával a Bátor Tábor alapítvány munkatársával beszélgetünk küldetésről, feladatokról és célokról. Portfolio Inspirálók rendezvény előadói lesznek többek között a Bátor Tábor képviseletében Tóth Kata, a Bátor Tábor munkatársa és Hegedős Péter, gyógyult rákbeteg, egyetemista, korábbi táborozó.Paul Newman, Oscar díjas színészlegenda 1988-ban hozta létre az első beteg gyerekekre fókuszáló nyári tábort Amerikában. Néhány évre rá Írországban is megnyitotta kapuit egy hasonló intézmény, ahova egy maroknyi magyar önkéntes (volt közöttük gyerekorvos, onkológus, pszichológus, pedagógus is) eljutottak. Nagyon fellelkesítette őket a tábor tapasztalata, és valami hasonlót szerettek volna csinálni, de a lelkesedésükhöz és a tettvágyukhoz hiányzott a tőke. Itt került a képbe Küllői Péter, aki jelenleg a Bátor Tábor Alapítvány kuratóriumának elnöke. Péter londoni befektetési bankár volt, aki 40 évesen 'nyugdíjba vonult', és azóta a Bátor Táborhoz hasonló szervezeteknek szenteli életét. Ő volt a motorja, a jól menedzselt, profi nonprofit szervezet létrehozásának.

Bátor Tábor, Hatvan

Globális standard a 70-30%-os arány, vagyis a költségvetés legalább 70%-át magára a táboroztatási tevékenységre fordítjuk, míg a maradék 30% a forrásteremtés, marketing, iroda költsége, ide sorolhatjuk még az esetleges beruházásokat is. A SeriousFun Childrens Network nevű táborszövetség, melynek tagjai vagyunk, és aminek az első táborát a Paul Newman alapította szintén elvárja tőlünk a már említett arány betartását. Megjegyzem, ezt a számot nagyon nehéz elérni, egy most induló alapítvány esetében a szükséges beruházások miatt az önköltségek biztosan sokkal magasabbak lennének, mint 30%.Súlyos és krónikus beteg gyerekek érkeznek hozzánk. Daganatos, cukorbeteg, krónikus ízületi, illetve bélgyulladással, hemofíliával kezelt, valamint májtranszplantáción átesett táborozóink is vannak. Szervezünk nyári turnusokat kizárólag beteg gyerekeknek, tavasszal vannak csoportok, amelyekben az egészséges és beteg testvérek együtt vesznek részt, a 6 évnél kisebb gyerekek számára pedig olyan tábort szervezünk, amelyen az egész család együtt vesz részt. Néhány éve működik az úgynevezett Lélekmadár táborunk is, melyet olyan családoknak szervezünk, akik elvesztették gyermeküket. Gyakorlatilag március elejétől november végéig működünk, ez idő alatt közel 1000 gyereket érünk el. Fontos megjegyezni, hogy a táborokban egészségügyi csapat is dolgozik, orvosok, nővérek. A részvétel minden gyermek számára díjmentes, az alapítvány fedezi az összes költséget.A nagy betegségen átesett, vagy a betegséggel éppen harcoló gyerekek jellemzően túlféltett környezetben vannak, ahol azt tapasztalják meg, hogy milyen korlátaik vannak. A Bátor Tábor olyan közeget teremt, ahol ilyen akadályok nincsenek, viszont a gyerekek sorsfordító élményekben részesülnek, amikor megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül. Olyan közegbe kerülnek, ahol sokan küzdenek, vagy már megküzdöttek azzal a betegséggel, amivel ők most harcolnak, mi több ők is képesek lovagolni, íjászkodni, vagy akár felmenni a magaskötél-pályára, mint bárki más. A tapasztalat azt mutatja, hogy a táborban töltött hét megváltoztatja a gyerekek életét, teljes attitűdváltás történik.A változással kapcsolatban a Yale Egyetemmel közösen kutatásokat végeztünk , mely során felmértük a betegséghez való viszonyt, a kortárskapcsolatokat, és az énképet, a turnusokat megelőzően, majd az azt követő 6 hónapban. A kérdőíveket, a szülők küldték vissza, és sokszor óriási változásról számoltak be.

A kórházakon keresztül történik a jelentkezés. A kórházak egy kvótaszámot kapnak és azon belül a szakorvosok javasolják, hogy az adott osztályról melyik gyerek jöhet. Daganatos gyerekek esetében nincsen túljelentkezés, a cukorbetegek száma drasztikusan nő, ezt az igényt jelenleg már nem tudjuk kielégíteni. A kórházakkal az együttműködésünk amúgy kiváló, a táborban dolgozó orvosok, nővérek a szabadságuk alatt dolgoznak nálunk, minimális fizetésért. Ők azok továbbá, akik összetoborozzák a gyerekeket, meggyőzik a szőlőket, hogy bizalommal hozhatják a gyereket hozzánk.Mindenképpen szükség van rá, erre leginkább a Családi táborok adnak teret esetünkben. A szülőknek óriási trauma, hogy gyermekük, aki eddig rohangált, ugrált, egyszer csak gyenge lesz, le van fogyva, nem csinál semmit. Egy nagy betegség kimondva, vagy kimondatlanul komoly feszültséget okoz a családban, a rengeteg időről és anyagi ráfordításról nem is beszélve.Ami a testvéreket illeti, sokszor ők is komoly traumákkal küzdenek, mivel rájuk sokkal kevesebb figyelem irányul. Bűntudatuk lehet például azért, mert a múltban valami rosszat kívántak annak a tesónak, aki most beteg. Mi őket is kizökkentjük a negatív állapotból, közös sikerélményt kap az egész család, amire a későbbi kihívások esetén is támaszkodhatnak. Ez nem atomfizika, egyszerű pszichológia.

Szerencsére sokan szeretnének segíteni, és visszatérő önkénteseink is szép számmal vannak. Az önkénteseknek is nagy élmény a tábor. Különleges megtapasztalni, amikor az egy turnusban ott lévő 70 gyermekkel foglakozó 70 önkéntest összeköti egy egyértelmű, tiszta és jó közös cél, ami sok esetben hiányzik egy profitorientált cégből. Mivel munkájukért nem kapnak pénzt, így megadatik a lehetőség, hogy csak arra figyeljenek, hogy adjanak. A táborok nagy része nyáron van, így sok az egyetemista önkéntesünk, illetve egyre több a munkavállalóként kiégett ember, aki legalább egy hétre értelmes célt keres tevékenységének.