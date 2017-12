Emberéletekbe kerülhet a kormány döntése a kéményseprők szerint

Több százezer kéményt találtak A katasztrófavédelem kéményseprői a hozzájuk tartozó települések többségében december elejére befejezték a kéményellenőrzéseket - írta a A katasztrófavédelem kéményseprői a hozzájuk tartozó települések többségében december elejére befejezték a kéményellenőrzéseket - írta a hvg.hu . Van azonban körülbelül négyszáz olyan település az országban, ahol a kéményellenőrzések még folyamatban vannak, vagy a napokban kezdődnek meg. A szervezet munkavállalói ugyanis sokkal több kéményt ellenőriztek, mint amennyinek a létezéséről tudni lehetett. A katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete a korábbi szolgáltatóktól kapott adatok szerint úgy számolt, hogy idén valamivel több, mint 1,8 millió kéményt kell ellenőrizniük. Ezzel szemben már a kétmilliót is meghaladta a megvizsgált és kitisztított kémények száma. Százezres nagyságrendben vannak olyan füstelvezetők, amelyek eddig semmilyen nyilvántartásban nem szerepeltek, azokat feltehetően még soha senki nem vizsgálta meg.

A csatorna kérdésére, hogy a szén-monoxid mérgezések gyakorisága összefüggésben állhat-e a családi házak kötelező erejű kéményellenőrzésének eltörlésével, Vámos Csaba úgy fogalmazott, hogy szerinte igen. A törvénnyel kapcsolatban a szakszervezeti elnök azt mondta, szerinte a kormány rossz döntést hozott, ami "emberéletekbe is kerülhet".Vámos felidézte, hogy májusban annak ellenőrzését szüntette meg a kormány, ha valaki új kéményt épít, vagy tüzelőrendszert telepít, azt kéményseprővel kelljen ellenőriztetni. "Jelenlegi állás szerint már nem szükséges a helyszíni műszaki felülvizsgálás" - mondta, majd hozzátette "jövő évtől kezdődően mindenki építhet, mindenki szerelgethet jobbra-balra kazánokat, szóval borítékolható, hogy 2018 januárjától itt el fog szabadulni ilyen tekintetben a pokol".A kéményseprők érdekvédelmi szervezetének első embere arról is beszélt, hogy már így is kevesen vannak, hiszen ötmillió üzemelő kéményre csupán 900 kéményseprő jut. A kötelező ellenőrzések eltörlése miatt pedig úgy véli, hogy a szakmájuk el fog tűnni