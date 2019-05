Emelkedéssel indulhat Európában a nap a választások után

Mi történt pénteken a tőzsdéken?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Emelkedéssel indította a pénteki kereskedést a hazai részvényindex, a BUX 1,2 százalékos pluszban is járt, a nap végére azonban elfogyott a lendület és a magyar tőzsde végül 12 pontos emelkedés mellett előző napi záróértéke közelében fejezte be a hét utolsó napját. A blue chipek közül egyedül a Mol tudott emelkedni, az olajcég papírjai 0,9 százalékos erősödés után 3 210 forinton zártak, míg a Magyar Telekom 1 százalékos esés után 410 forinton zárt. Az OTP 1,6 százalékos esés után 11 960 forinton búcsúzott a pénteki kereskedéstől, míg a Richter nagyot emelkedett ma délelőtt a társaság fontos bejelentése után, az árfolyam a nap második felére azonban lefordult, a gyógyszergyártó részvényei 1,6 százalékos esés után 4 990 forinton zártak.Ugyan a pénteki napot minimális erősödéssel tudták zárni a vezető amerikai részvényindexek (Dow +0,4%, S&P 500 +0,1%, Nasdaq +0,1%), a hét mégsem sikerült túl erősre, ugyanis hosszú évek óta nem voltak ilyen hosszú negatív szériában a vezető amerikai indexek. A Dow zsinórban az ötödik hetét zárta negatív teljesítménnyel. Hasonlóra pedig 2011 óta nem volt példa.Európában az EP-választások eredményeire figyel mindenki ma reggel, szerte Európában magasabb részvétellel zajlottak a választások, mint legutóbb, Magyarországon is rekord részvétel született. Európában az EU-párti erők az első becslések alapján a vártnak megfelelő visszaesést szenvedtek el, az euroszkeptikus erők nagy áttörése viszont úgy tűnik, elmaradt. Az európai határidős indexek mérsékelt erősödést jeleznek előre a nyitásra, a DAX futures 50 pontos pluszban várja a nyitást.Az ázsiai tőzsdék vegyesen teljesítenek ma reggel, miközben a Nikkei 0,3 százalékos, a kínai Shanghai Composite 1,2 százalékos pluszban áll, addig a hongkongi Hang Seng és a dél-koreai Kospi 0,1 százalékot esett.Európában egyértelműen az EP-választások vannak ma a fókuszban, a makroadatok tekintetében nem lesz különösebben izgalmas a nap, az amerikai és a brit tőzsde pedig nem nyit ma ki, így innen nem érkezik majd iránymutatás. A gyorsjelentési szezon is a végéhez közelít, a héten alig érkeznek már negyedéves vállalati jelentések.

Mire érdemes ma figyelni?

A héten nem csak az MNB kamatdöntése tartogat izgalmakat, hanem egy sor lényeges statisztika is megjelenik Magyarországon, így például fény derül az első negyedéves növekedés szerkezetére. Makroadatok tekintetében a hétfő még nyugalmasnak ígérkezik, ugyanis semmilyen említésre méltó makroadat vagy gazdasági esemény nem várható. Az Egyesült Királyságban a szokásos tavaszi bankszünnap miatt pihenhetnek a befektetők, míg Amerikában a Memorial day miatt nem nyitnak ki a piacok.

Mi történt eddig a tőzsdéken?