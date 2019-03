Emelkedéssel kezdődhet a nap, de nagy örömre ne számítsunk 2019.03.28 08:29

Mi történt szerdán a tőzsdéken?

Szerdán szerény mértékben ugyan, de estek a vezető nyugat-európai részvényindexek szerdán. A magyar tőzsde viszont nagyon gyengén teljesített, a befektetők az össze blue chip papírját adták, az esést az OTP vezette. A Richter árfolyama 0,1 százalékot, a Mol árfolyama több mint 0,5 százalékot, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékot, míg az OTP árfolyama 2,5 százalékot csökkent.

Két napnyi emelkedés után szerdán nagyjából fél százalékkal estek a vezető amerikai részvényindexek, ráadásul a nap során jókora mínuszt is mutattak. A legnagyobb csökkenést a technológia-túlsúlyos Nasdaq produkálta (0,6%), míg a legkisebbet a Dow Jones (0,13%). Az S&P500 fél százalékos eséssel zárta a napot.

Mik az előjelek mára?

Az ázsiai tőzsdéken vegyes a kép ma reggel, a Nikkei 1,6 százalékot esett, a kínai Shanghai Composite 0,9 százalékkal került lejjebb, miközben a hongkongi Hang Seng 0,2 százalékot erősödött. Az európai határidős indexek minimális emelkedést mutatnak, 0,1 százaléknál kisebb pluszokkal indulhat a kereskedés.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Sorozatban a negyedik egymást követő kereskedési napon maradt inverz az amerikai hozamgörbe, azaz a 3 hónapos papír hozama magasabb, mint a 10 éves kötvényé. Ez borzolja a befektetők kedélyeit, főleg a tengerentúlon, ugyanis a recessziós félelmeket erősíti.

Közben Európában is zajlik az élet, a Brexit körül zajlanak az események. A szerda este tartott indikatív szavazások során mind a nyolc alternatív Brexit-forgatókönyvet leszavazta a brit alsóház. Ezek arra lettek volna hivatottak, hogy kiteszteljék, milyen irányba van egyáltalán meg az alsóházi többség. Amint azonban arra számítani lehetett, az aktuális brit belpolitikai adottságok mellett egyik irányba sincs meg ez. A fejleményre a font még tovább esett, miután az is látszik: Theresa May kormányfő sem tudja egyelőre harmadik nekifutásra megszavaztatni a kilépési megállapodást, mert a kulcsfontosságú támogatók még mindig hiányoznak. Mindez a megállapodás nélküli brit kizuhanás esélyét növeli.

Emellett az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások fejleményeire is figyelnek a befektetők, amivel kapcsolatban kedvező hírek érkeztek, az értesülések szerint ugyanis előrelépést ért el a két ország.

Mire érdemes ma figyelni?

Csütörtökön közli a KSH a foglalkoztatottság februári adatait, emellett jön az MNB inflációs jelentése. Délelőtt az ÁKK kötvényaukciójára is érdemes lehet figyelni, főleg ha a jegybanki lépések a hozamokra is hatással lesznek. Közben a nap második felében jön az amerikai GDP felülvizsgált adata a negyedik negyedévről, melyből kiderülhet, reális volt-e a 2,4%-os növekedés.

Mi történt eddig a tőzsdéken?