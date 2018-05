Emelkedéssel kezdődhet a nap Európában

Mi történik a tőzsdéken?

Eséssel indult a pénteki kereskedés a tengerentúlon, miután az áprilisi munkaerőpiaci adat elmaradt az előzetes várakozásoktól, a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma a várt 192 ezer fő helyett 164 ezer fővel bővült áprilisban. A kereskedés második felében azonban javult a hangulat, különösen jól teljesítettek a technológiai szektor részvényei, a Dow végül 332 pontos emelkedés után 1,3, az S&P500 1,2, százalékkal került feljebb pénteken, a Nasdaq pedig 1,7 százalékos emelkedéssel zárt.

Történelmi csúcson zártak az Apple részvényei pénteken, miután napvilágot látott, hogy a Berkshire Hathaway további 75 millió Apple részvényt vásárolt az első negyedév folyamán, az Apple papírjai 3,9 százalékkal kerültek feljebb a hét utolsó napján.

Vegyesen teljesítenek az ázsiai indexek hétfőn, a japán Nikkei minimális csökkenése mellett a kínai tőzsdék emelkednek, a hongkongi tőzsde 0,3, a sanghaji börze pedig 1,1 százalékot emelkedett. Ázsia más részein borús hangulatban telt a hét első napja, a szingapúri tőzsde 0,1 százalékkal került lejjebb.

Több mint hároméves csúcsra emelkedett az olaj ára hétfőn, a WTI jegyzése hordónkénti 70 dollár fölé emelkedett, miután a piaci szereplők az Iránnal szembeni, új amerikai szankciók lehetőségét latolgatták.

A határidős DAX index 15 ponttal került feljebb ma reggel, amely 0,1 százalékos emelkedést vetíthet előre hétfő reggel.

Egy euróért 313,5 forintot kell fizetni hétfő reggel, egy dollár 262,3 forintba kerül, míg egy svájci frankért 262,3 forintot kell fizetni ma reggel.

Mire figyelnek a befektetők?

Hétfőn nem érkezik magyar makroadat.

Németországból a márciusra vonatkozó gyári megrendelések statisztikáit teszik közzé.

Gyorsjelentések a héten

Hétfőn teszi közzé beszámolóját az Egyesült Államokból a Cognizant, az Eeastman Kodak is, kedden pedig felpörög a hazai gyorsjelentési szezon is, a hét második napján jelent majd a Richter, a Magyar Telekom és a Graphisoft Park is.