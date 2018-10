1. oldal

Emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde 2018.10.25 17:17 Az amerikai tőzsdék jelentős szerdai zuhanása után enyhült a részvénypiaci feszültség, a csütörtöki piaczárás felé közeledve a DAX 1,1, a CAC40 1,6, míg az olasz tőzsde 1,5 százalékkal került feljebb, az amerikai részvénindexek is emelkednek, a Dow 0,9, az S&P500 1,1, míg a Nasdaq 2 százalékkal kerül feljebb. A jelentős szerdai esése után ma már felfelé kapaszkodott a magyar tőzsde, a BUX 165 pontos emelkedés mellett 0,5 százalékkal került feljebb, a hazai részvényindex 36 618 ponton fejezte be a hét negyedik napját. A blue chipek a Richter kivételével emelkedtek, a gyógyszergyártó árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb, az OTP mindemellett 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Mol és a Magyar Telekom árfolyama egyaránt 0,9 százalékkal került feljebb.

Kiemelt támaszok közelében a Mol, míg a Magyar Telekom tovább eshet 2018.10.25 16:54 A magyar tőzsde nagyot esett szerdán, az amerikai részvényindexek mindemellett hatalmas zuhanással zárták a hét harmadik napját, csütörtökön azonban javult a hangulat a részvénypiacokon, immár a magyar tőzsde is felfelé kapaszkodik. A hazai blue chipek felemásan teljesítenek ma, a Mol kiemelt támaszzóna közelében jár, míg a Magyar Telekom esetében jó eséllyel folytatódhat a lejtmenet. tovább a cikkhez...

A hatalmas szerdai esés után immár emelkednek az amerikai tőzsdék 2018.10.25 15:44 Az amerikai tőzsdék igen jelentős szerdai zuhanása után javult a hangulat a részvénypiacokon, a csütörtöki piacnyitás után az amerikai tőzsdék felpattantak, a piaci szereplők hangulatát a Microsoft és a Ford kedvező gyorsjelentései is javíthatták, miután mindkét vállalat árbevétel és profit soron is felülteljesítette az elemzői várakozásokat. A Microsoft árfolyama 4, míg a Ford árfolyama 6,6 százalékkal került feljebb, mindemellett az irányadó amerikai részvényindexek is emelkednek, a Dow 0,5, az S&P500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett.

Kilőtt a Twitter árfolyama 2018.10.25 15:32 Kilőtt a Twitter árfolyama azt követően, hogy a társaság közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését. A felhasználószám csökken, de ez nem meglepő annak fényében, hogy elkezdte "kiirtani" a káros regisztrációkat a cég. A negyedéves bevétel felülmúlta az elemzői várakozásokat és a profit sem okozott csalódást. tovább a cikkhez...

Nagyot emelkedett a Continental árfolyama 2018.10.25 15:22 Nagyot emelkedett a Continental árfolyama ma, miután a német autóipari beszállító pénzügyi vezetője szerint társaság üzemi eredménye 1,09 milliárd euróról 770 millió euróra eshetett vissza a harmadik negyedévben, míg a vállalat korábban 700 millió eurós üzemi eredményt vetített előre a harmadik negyedévre. Az eredmény visszaesése mögött a társaság szerint a kínai autógyártás csökkenése állt, ami 5 százalékkal csökkent a harmadik negyedévben, alulmúlva ezzel a vállalat előzetes várakozásait. A Continental árbevétele 10,8 milliárd euró lehetett a harmadik negyedévben, szemben a korábbi év hasonló időszakának 10,7 milliárd eurós árbevételével, a Contintental november 8-án teszi közzé harmadik negyedéves beszámolóját. A vártnál kevésbé rosszabb üzemi eredményre vonatkozó hírt kedvezően fogadták a befektetők, a Continental árfolyama 5,9 százalékkal került ma feljebb.

Az amerikaiak SUV-imádatára ismét számíthatott a Ford 2018.10.25 15:15 Bár a Ford a tavalyinál gyengébb harmadik negyedéves számokat tett közzé, több fontos soron is sikerült felülmúlnia a vállalatnak az elemzői várakozásokat, döntően az észak-amerikai régió erős teljesítményének köszönhetően. A menedzsment ráadásul optimista, erős negyedévre számítanak, legalábbis erre lehet következtetni a teljes évre vonatkozó várakozásaik alapján. tovább a cikkhez...

Emelkednek az európai autógyártók részvényei 2018.10.25 14:35 Nagyot emelkedett a Daimler árfolyama csütörtökön, annak ellenére is, hogy a társaság harmadik negyedéves árbevétele 1 százalékkal csökkent a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, az üzemi eredmény 27-, az adózott eredmény 21 százalékkal esett vissza a bázisidőszakhoz képest. A Daimler azonban múlt héten jelezte, hogy döntően a dízel járművekkel kapcsolatos kormányzati eljárások és intézkedések okozta költségnövekedés hatására zuhanni fog az üzemi eredménye, a menedzsment mérsékelten optimista várakozásai mellett a Daimler árfolyama 2,1 százalékkal került ma feljebb, ami valószínűleg az európai tőzsdéken irányadó csütörtöki hangulatjavulásnak volt leginkább köszönhető. A kontinens börzéin bekövetkező hangulatjavulással párhuzamosan magabiztos emelkedést mutatnak az európai autóipari vállalatok részvényei is, a BMW 2, a Volkswagen árfolyama 2,4 százalékkal került feljebb, míg az elmúlt hetek folyamán gyengélkedő Peugeot papírjai ma hatalmasat emelkedtek, a Peugeot árfolyama 7,9 százalékkal került ma feljebb, miután a PSA autógyár bevétele közel 8 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben.

Felpattantak az európai tőzsdék 2018.10.25 14:07 Az amerikai tőzsdék szerdai zuhanása után az ázsiai részvényindexek is nagyot estek csütörtökön, az irányadó európai tőzsdék is eséssel kezdték a napot, a délelőtt második felében azonban érdemben javult a hangulat, a kontinens börzéi felpattantak, a vételi erő pedig a felemás vállalati gyorsjelentések ellenére is kitartott. A piaci szereplők ezt követően EKB kamatdöntő ülésére fókuszáltak, az Európai Központi Bank döntéshozói nem változatattak az irányadó kamatokon, így a befektetők Mario Draghi EKB-elnök 14:30-kor kezdődő sajtótájékoztatójára várnak. A DAX 0,3 százalékkal került feljebb, a CAC40 1,2, míg az olasz tőzsde 1,6 százalékot emelkedett.

November 8-án lehet utoljára megvenni a Masterplast-részvényeket osztalékért 2018.10.25 13:43 November 19-én kezdi az osztalékfizetést a Masterplast, az osztalékért utoljára november 8-án lehet megvenni a részvényeket a BÉT-en. tovább a cikkhez...

Emelkednek a Mészáros-részvények 2018.10.25 12:45 A jelentős szerdai esése után a BUX lejjebb került a csütörtöki piacnyitás után, az európai tőzsdéken irányadó hangulatjavulással párhuzamosan immár a hazai részvényindex is emelkedik, bár a blue chipek felemásan teljesítenek. A Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó társaságok részvényei összességében emelkednek ma, a Konzum 2, az Opus 3,2 százalékkal került feljebb, míg a 4iG árfolyama egyelőre nem volt képes az 1000 forintos szintet áttörni, a 4iG részvényei 3,1 százalékkal kerültek feljebb. Az Appeninn mindemellett 0,2 százalékkal került feljebb, a negatív kivételt ezúttal a CIG Pannónia jelentette, amelynek árfolyama 0,4 százalékot esett.

Októberi zuhanás a tőzsdéken - Mégis mi folyik itt?! 2018.10.25 12:27 Mozgalmas az október a részvénypiacokon, különösen az amerikai tőzsdéken. Az elmúlt hetekben nem egyszer láttunk több száz pontos eséseket a Dow indexben, tegnap is kisebbfajta pánik bontakozott ki. A DAX index két éves mélyponton van, az idén történelmi csúcsokat döntögető amerikai indexek pedig mára teljesen ledolgozták a 2018-as emelkedéseiket. Összeszedtük, hogy milyen makrogazdasági és részvénypiaci tényezők állnak az esés mögött. tovább a cikkhez...

Növekszik a Microsoft, nem is kicsit 2018.10.25 12:03 A vártnál jobb negyedéves számokat közölt a Microsoft harmadik negyedéves gyorsjelentésében. A cloud szolgáltatások nagyban segítik a növekedést, mind a bevétel, mind a profit szintjén kétszámjegyű bővülést tudott felmutatni a Microsoft az előző év azonos időszakához képest. A negyedéves számokra megugrott a Microsoft árfolyama a zárás utáni kereskedésben. tovább a cikkhez...

Emelkedik a magyar tőzsde, felemásan teljesítenek a blue chipek 2018.10.25 11:59 A csütörtöki piacnyitást követő lejtmenet után immár felfelé kapaszkodnak az irányadó európai részvényindexek, a régiós börzék azonban felemásan teljesítenek, a lengyel WIG 0,4, a prágai tőzsde 0,7 százalékkal került lejjebb, míg a bécsi börze 0,3 százalékkal került feljebb. A magyar tőzsde a nagy szerdai esése után bár lejjebb került a mai piacnyitás után, azonban a csütörtöki kereskedés második felére ráfordulva a hazai részvényindex előző napi záróértéke fölé kapaszkodott vissza. A BUX 4,4 milliárd forintos forgalom és 157 pontos emelkedés mellett 0,4 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek vegyesen teljesítenek. A Magyar Telekom 0,5, míg a Richter árfolyama 0,6 százalékkal került lejjebb, az OTP 0,5 százalékos emelkedés után 10 300 forinton fordul rá a csütörtöki kereskedés második felére, míg a tegnap hatalmasat eső Mol árfolyama 0,9 százalékkal került ma feljebb, az olajvállalat árfolyama a 2900 forintos szintig kapaszkodott vissza.

Kitart a lendület, emelkednek az európai részvényindexek 2018.10.25 11:43 A tengerentúli tőzsdék szerdán hatalmasat estek, miután a befektetők az emelkedő kamatkörnyezet és a globális kereskedelmi háború negatív hatásai mellett a felemás vállalati gyorsjelentések és az esetlegesen tetőző vállalati profitnövekedés lehetősége miatt aggódtak. A lejtmenet az ázsiai kereskedésben is folytatódott csütörtökön, majd az európai részvényindexek is estek a piacnyitás után, a délelőtt második felében azonban fordulat következett, az irányadó európai tőzsdék felfelé kapaszkodtak, jól teljesítenek az autószektor részvényei és a bankpapírok is, a DAX 0,5, a CAC40 1,2 százalékkal került feljebb, a spanyol tőzsde mindemellett 1,3, míg a milánói tőzsde 1,4 százalékkal került feljebb.

Enyhült a feszültség, emelkedéssel próbálkoznak az európai tőzsdék 2018.10.25 10:50 Az amerikai tőzsdék szerdai zuhanása és az ázsiai részvényindexek mai esése után az európai börzék is lejjebb kerültek a csütörtöki piacnyitás után, a délelőtt második felére ráfordulva azonban enyhült a feszültség, az irányadó európai részvényindexek többsége immár felfelé kapaszkodik, a DAX 0,1, a CAC 40, míg az olasz tőzsde 0,3 százalékkal került feljebb.

Felfelé kapaszkodik a BUX, felpattant a Mol 2018.10.25 09:44 A magyar tőzsde ledolgozott egy keveset a csütörtöki piacnyitás után látott mínuszokból, a BUX 1,5 milliárd forintos forgalom és 31 pontos mínusz mellett 0,1 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül a tegnap nagyot eső Mol árfolyama felpattant ma, az olajvállalat árfolyama 1 százalékkal került feljebb, a többi blue chip azonban esik, a Richter 0,1, az OTP árfolyama 0,7, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb.

Esnek az európai tőzsdék 2018.10.25 09:28 A szerdai kereskedés második felében azonban eladói nyomás alá kerültek az amerikai részvényindexek, a befektetőket a felemás vállalati gyorsjelentések és a növekedési kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak mellett a várakozásokat alulmúló ingatlanpiaci adatközlés aggasztotta. Az amerikai indexek szerdau zuhanása ázsiai tőzsdék is nagyot estek csütörtökön, míg a kifejezetten negatív részvénypiaci hangulatban az európai részvényindexek is esnek ma délelőtt, a milánói tőzsde 0,3, a CAC40 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a DAX 0,9 százalékot esett.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén 2018.10.25 09:04 Az amerikai tőzsdék jelentős szerdai esése után az ázsiai kereskedésben is kifejezetten rossz volt a hangulat, a magyar tőzsde is eséssel indította a mai napot, a BUX 257 pontos mínusz mellett 0,7 százalékkal került lejjebb, a blue chipek kivétel nélkül esnek. A Mol 0,1 százalékkal került lejjebb a csütörtöki piacnyitás után, a Magyar Telekom 0,5, a Richter árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb, míg az OTP 1,3 százalékot esett.

Nincsenek könnyű helyzetben az autógyártók - A Daimler példája is mutatja 2018.10.25 08:50 Nincs könnyű dolga a hagyományos autógyártóknak az utóbbi időben, az egyre szigorodó előírásoknak történő megfelelés, az alternatív meghajtású járművek és az új technológiák fejlesztése és alkalmazása, az új WLTP-menetciklusra történő átállás és a globális kereskedelmi háború fokozódása egyaránt nagy kihívásokat jelentenek számukra. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban sorra tették közzé profit warningjaikat az iparági szereplők, köztük volt a Daimler is, amely most közzétette teljes harmadik negyedéves beszámolóját is. Ebből kiderült, hogy a németek árbevétele, üzemi- és nettó eredménye egyaránt csökkent 2017-hez képest, ráadásul a profitsorokon alulmúlták az elemzői várakozásokat is. tovább a cikkhez...