A jelentős pénteki emelkedés után a hét első napján is a vevők diktálták az ütemet a magyar tőzsdén, a BUX index végül 8,7 milliárd forintos forgalom és 500 pontos plusz mellett közel 1,4 százalékkal került feljebb, a nagypapírok is kivétel nélkül emelkedtek, a Magyar Telekom 1 százalékos emelkedést követően 400 forinton zárt a társaság szerdai gyorsjelentése előtt, a Richter mindemellett közel 0,8, az OTP pedig közel 1 százalékos emelkedéssel zárta a napot. A blue chipek közül a Mol teljesített a legjobban, az olajcég papírjai 2,6 százalékkal kerültek feljebb a hétfői kereskedésben.

Nincs egyértelmű irány a tengerentúli tőzsdéken a hétfői piacnyitás után, a tengerentúli tőzsdékre is az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa vetett árnyékot, miután az USA kínai termékeket sújtó importvám emelésére válaszul Kína pénteken 60 milliárd dollár értékű amerikai termék esetében lebegtetett meg további importvámokat. A hangulatnak aligha kedvezett az amerikai elnök hétvégi Twitter üzenete, miután Donald Trump vasárnapi Tweetjében a ''remekül működő'' importvámokról írt. A hétfői kereskedés első felében a 31 pontos mínusz mellett 0,1 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 kismértékben, 0,1 százalékkal került feljebb a pénteki záróárához képest.

Szerdán teszi közzé második negyedéves számait a Magyar Telekom, az elemzői várakozások alapján a cég bevételei és profitja is szépen emelkedhetett, kérdés, változtat-e egész éves előrejelzésén a menedzsment.

Bár az európai részvényindexek lefelé kanyarodtak a hétfői kereskedés második felében, a kereskedelmi háborús aggodalmak nem fogták vissza a hazai tőzsdét, és a BUX esetében továbbra is a vevők diktálják az ütemet. A hazai blue chipek közül a Mol kiemelt ellenállás közelébe érkezett meg, az OTP is fontos szintet tört át, azonban a jelentős emelkedést produkáló PannErgy is remek napot tudhatott maga mögött.

