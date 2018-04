8,9 milliárd forintos forgalom és 608 pontos emelkedés mellett 1,6 százalékos pluszban zárta az ünnep utáni első kereskedési napot a magyar tőzsde. A hazai blue chipek a Magyar Telekom kivételével emelkedtek, az OTP 0,7 százalékos pluszban zárt, míg a Richter 1,7 százalékot emelkedett, miután a társaság fontos készítményével kapcsolatban kedvező hír érkezett. Jól teljesített a Mol is, az olajcég papírjai 3,1 százalékos pluszban zártak.

A hét első napjának jelentős esése után óvatos felpattanással indult a keddi kereskedés a tengerentúlon, mivel az első fontos amerikai makroadatok szerdán érkeznek majd, a befektetők az USA és Kína közötti kereskedelmi konfliktus legfrissebb fejleményei mellett a vállalati hírekre fókuszálhatnak majd, ezen belül is a technológiai szektor maradhat a befektetői figyelem középpontjában. A Dow 187 pontos emelkedés mellett 0,7 százalékos pluszban jár, az index komponensei közül a Johnson&Johnson részvényei teljesítenek, 2,4 százalékos emelkedéssel.

Jó a hangulat a magyar tőzsdén is, a BUX 498 pontos plusz mellett 1,3 százalékos emelkedést mutat, a blue chipek közül a Magyar Telekom minimális, 0,1 százalékos mínuszban jár, az OTP 0,1 százalékos emelkedést mutat, míg 2,5 százalékos emelkedésükkel jól teljesítenek a Mol részvényei is.

A Richter és a gyógyszergyártó partnere, az Allergan kedden közzétett közleménye előrelépésről számolt be a társaság egyik fontos originális készítményével, a cariprazine-nal kapcsolatban, miután a cariprazine hatásosságát és biztonságosságát I. típusú bipoláris depresszióban szenvedő betegek esetében most már három törzskönyvi célú fázis III vizsgálat igazolja.

Különösen a hét második felében pörögnek fel a tengerentúli adatközlések, szerdán az ADP márciusi foglalkoztatottsági adatsora mellett a februári gyáripari megrendelésállomány érkezik majd, míg a hét utolsó napján publikálják majd a márciusra vonatkozó, hivatalos munkarőpiaci statisztikákat, amely ezúttal is kiemelt befektetői érdeklődésre tart majd számot.

Borúsan indult a hét első napja a tengerentúli tőzsdéken, miután a befektetői fókusz középpontjában a technológiai szektor gyengélkedése és a globális kereskedelmi háború állt. Az előttünk álló néhány nap folyamán ezen témák továbbra is a piaci érdeklődés középpontjában maradhatnak majd, azonban a héten több kiemelt makroadat közzétételére is érdemes figyelni az Egyesült Államokból.

A Konzum a múlt héten tette közzé előzetes számait a tavalyi üzleti évről, a társaság árbevétele a 2016-os 23,9 millió forintról 16,8 milliárd forintra nőtt 2017-ben, míg a nettó eredmény a 2016-os 47 millió forintos mínusz után 10,3 milliárd forint lett. Jó előzetes számokkal örvendeztette meg a befektetőket az Opus is , a társaság megháromszorozódó árbevétele mellett 6 milliárd forintos nyereségről számolt be tavaly, míg a befektetők a mindkét társaság esetében a héten ismerhetik meg a részletes éves beszámolókat, a Konzum esetében április 5-én, az Opus esetében pedig április 6-án, pénteken.

A keddi piacnyitás után érzékelhető átmeneti bizonytalanság után tovább emelkedik az Opus, a részvény immár 6,2 százalékos emelkedést mutat. 7,1 százalékos szárnyalásával ennél is jobban teljesítenek az Appeninn részvényei, a Konzum 1,5 százalékos pluszban jár, a kivételt ezúttal az 1,1 százalékos mínuszban járó CIG Pannónia jelenti.

Bár az európai tőzsdék továbbra is esnek, a magyar tőzsde függetleníteni tudja magát a borús részvénypiaci hangulattól, és míg a magyar blue chipek vegyesen teljesítenek, a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények többsége magabiztos emelkedéssel kezdi az új hónapot.

Kivétel nélkül pluszban járnak a hazai blue chipek is, a Richter és a Magyar Telekom minimális, 0,1 százalékos emelkedése mellett az OTP 0,3 százalékos pluszban jár, míg a Mol részvényei 1 százalékos emelkedést mutatnak.

Míg Európa-szerte borúsan indul az új negyedév, és a kontinens irányadó tőzsdei mind esést mutatnak, a régiós börzék vegyes képet mutatnak, a bécsi ATX és a prágai tőzsde 0,4 százalékos mínuszban jár, míg a lengyel WIG 0,6 százalékos emelkedést mutat. A magyar tőzsdén is kitart az óvatos optimizmus kedden, kora délután, a BUX 3,2 milliárd forintos forgalom és 233 pontos plusz mellett 0,6 százalékos emelkedést mutat.

Borúsan indul az új negyedév az európai részvénypiacokon, miután a húsvéti hosszú hétvége után újranyitó tőzsdék eséssel reagáltak a globális kereskedelmi háborúval kapcsolatos legfrissebb fejleményekre, azt követően, hogy Kína a hétvégén, válaszintézkedésként több amerikai termékre is importvámot vetett ki. Mindemellett az amerikai technológiai részvények gyengélkedése az európai tech-szektort sem hagyta érintetlenül a hét második napján, a francia CAC40 0,7, a spanyol IBEX 0,8 százalékos mínuszban jár, a német DAX index pedig 158 pontos mínusz mellett 1,3 százalékos esést mutat.

Közel 5 százalékos mínuszban járnak az Air France-KLM részvényei, miután a francia vasutasok kedden kezdődő sztrájkjával párhuzamosan a légitársaság dolgozói is sztrájkolnak, az Air France-KLM dolgozói az elmúlt hónap folyamán már háromszor döntöttek a munkabeszüntetés mellett, miután nem sikerült megegyezésre jutni a vállalati fizetésemelések kérdéseiben.

Emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést a Konzum és az Opus is, miután a befektetők a cégek által szerdán este publikált, tavalyi évre vonatkozó előzetes számoknak örülhettek. Az ünnepi szünet után mindkét részvény tovább emelkedik kedden délelőtt, az Opus 5,2 százalékos szárnyalása mellett a Konzum 1,9 százalékos emelkedést mutat.

A magyar tőzsde a csütörtöki kereskedést emelkedéssel zárta, majd a hosszú hétvége után az amerikai börzéken hétfőn jelentős hangulatromlás mellett indult újra a kereskedés, miután a technológiai szektorból érkező negatív hírek mellett a globális kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmak is rányomták bélyegüket a részvénypiacok hangulatára. Az ünnep után kedden újranyitó magyar tőzsde is eséssel kezdte a keddi kereskedést, a BUX a reggeli mínuszok után immár óvatos, 15 pontos emelkedést mutat. A blue chipek közül az OTP stagnál, a Mol 0,2 százalékos pluszban jár, a Richter mindemellett 0,1 százalékos mínuszban jár, a Magyar Telekom pedig 0,4 százalékos esést mutat.

Hétfőn rossz volt a hangulat a tengerentúli tőzsdéken, a piaci szereplők az amerikai és kínai kereskedelmi háború kiszélesedése miatt aggódtak, mindemellett a technológiai szektor gyengélkedése is aggasztotta a befektetőket. Kedden Ázsiában is rossz volt a hangulat, eséssel indítják a napot az európai indexek is, a CAC40 0,5, a DAX index pedig 0,8 százalékos mínuszban indítja a hét második napját.