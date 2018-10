Felpattantak az irányadó európai részvényindexek a hét első napján, a hétfői kereskedés második felében a régiós tőzsdék is magabiztos emelkedést mutatnak, a prágai részvényindex 2,1, a lengyel WIG 1,4 százalékkal került feljebb, míg a bécsi tőzsde 1,2 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde is emelkedik, bár a hétfői piaczárás felé közeledve a BUX a korábbi pluszok egy részét ledolgozta, a hazai részvényindex 260 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, a blue chipek pedig a 0,5 százalékos gyengülést mutató Magyar Telekom kivételével emelkednek. Az OTP 0,2, a Richter árfolyama pedig 0,4 százalékkal került ma feljebb, míg a hazai nagypapírok közül a Mol teljesít a legjobban, az olajvállalat árfolyama 1,2 százalékkal került ma feljebb. Bár a Mol kiesett a június elejétől mostanáig irányadó emelkedő trendcsatornából, azonban a 200-napos mozgóátlag közelében támaszra lelt az árfolyam, és a Mol ismét emelkedéssel próbálkozott meg.

Az európai börzék jelentős erősödése után a tengerentúli tőzsdék is emelkedéssel vágtak neki a hét első napjának, mindemellett érdemes megemlíteni, hogy az óraátállítás következtében a héten hazai idő szerint 14:30 és 21:00 tartanak majd nyitva a tengerentúli részvénypiacok. A hétfői piacnyitás után a Dow 245 pontos plusz mellett 1 százalékot erősödött, az index komponensei közül azonban az IBM részvényei 4 százalék feletti eséssel indították a napot, miután a befektetők nem fogadták jól a vállalat történetének legnagyobb akvizícióját , a társaság a hétvégén jelentette be, hogy 34 milliárd dollárért vásáolja meg a Red Hat nevű amerikai szoftvercéget, hogy a magasabb profit marzzsal kecsegtető üzletágak felé terjeszkedjen. Az IBM részvényenként 190 dollárt fizet készpénzben a vállalatért, ami hatalmas, 63 százalékos prémiumot jelent a pénteki záróértékhez képest. A Dow 1 százalékos erősödése mellett az S&P500 és a Nasdaq egyaránt 1,4 százalékkal került feljebb.

Az elmúlt hetek esése után hétfőn felpattantak az európai tőzsdék, a kontinens irányadó részvényindexei közül a legjobban az olasz tőzsde teljesít, a milánói részvényindex azt követően emelkedett nagyot, hogy az S&P az elmúlt hetek folyamán irányadó, az olasz költségvetéssel kapcsolatos politikai huzavona, és az olasz államadósság csökkenő pályájával kapcsolatos befektetői aggodalmak után nem minősítette le az olasz államadósság besorolását, bár annak kilátásait stabilról negatívra módosította. Az irányadó európai részvényindexek a kereskedés második felében is emelkednek, a CAC40 1,1, a brit FTSE 100 1,9, a DAX index 2, míg a milánói tőzsde 2,4 százalékkal került ma feljebb.

Az olasz tőzsde mellett a német részvényindex is nagyot emelkedett ma, az elmúlt hetek lejtmenetét követő technikai felpattanás mellett a DAX indexet az is segíthette, hogy a Bloomberg mai beszámolója szerint a kínai gazdasági tervezési hatóság a közeljövőben felére csökkentheti az autóvásárlásokat terhelő adót, így próbálva meg ellensúlyozni a kínai gazdaság lassulása és a kereskedelmi háború miatt visszaeső keresletet. A hírre az európai autógyártók részvényei és autóipari beszállítók papírjai is nagyot erősödtek, a DAX komponesei közül a Continental 7 százalékos szárnyalása mellett a Volkswagen 5,4, a Daimler részvényei 5, míg a BMW árfolyama 3,7 százalékkal került feljebb.